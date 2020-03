Calidad del aire en Bogotá empeora, por lo que se mantiene alerta amarilla

La Secretaría de Ambiente de Bogotá mantendrá la alerta amarilla, ante los registros irregulares en la calidad del aire que se continúan registrando (según indicador IBOCA) en seis de las 13 estaciones de monitoreo. Esto debido a los incendios y quemas forestales que se han registrado en nororiente del país y Venezuela y que continúan afectando a la capital.

Los registros de este martes evidencian que las condicioens son moderadas en siete estaciones y regulares en las estaciones de móviles de la carrera Séptima, Puente Aranda, Fontibón, Kennedy, Carvajal – Sevillana y Tunal. Sin embargo, teniendo en cuenta los estándares que implementó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005, el índice que utiliza Bogotá (IBOCA) muestra datos diferentes al que brinda el portal aqicn.org.

De esta manera, el verde y amarillo que muestra el mapa de la aplicación Ambiente Bogotá son los naranja y rojo que evidencia aqicn.org; según el último indicador, las estaciones de Fontibón, Carvajal – Sevillana y Móvil Carrera Séptima el aire es insalubre (muy mala), mientras que las otras diez registran calidad del aire “regular”, es decir, mala.

El Distrito anunció en comunicado que “los factores externos están influyendo negativamente en la calidad del aire” y que se espera que las condiciones se mantengan de manera similar durante los próximos días. Por eso, se mantendrá el pico y placa ambiental, que “ha sido fundamental para evitar que los indicadores de las estaciones de la red se eleven a naranja o rojo, lo que representaría un riesgo aún mayor para la salud de los ciudadanos”, pese alas condiciones que también se han impuesto para controlar el masivo contagio del coronavirus en la ciudad.

La restricción vehicular ha logrado reducir entre 8 y 12 % los aportes de material particulado, según los últimos reportes de esa cartera. “Sin esta restricción, es probable que estaciones como Carvajal-Sevillana y Móvil Carrera Séptima hubiesen alcanzado indicadores naranja”.

El pico y placa para vehículos particulares sigue funcionando de la siguiente manera: en los días calendario con números pares, se restringe la movilidad de carros y motos cuya placa termine en número par (incluyendo en este grupo el dígito cero y, en el caso de las motos que terminan en letra, el número inmediatamente anterior). Por consiguiente, los días impares afectan a los vehículos cuya placa es impar.

La medida va de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. y los sábados desde las 6:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Los domingos y festivos la restricción opera de las 6:30 a.m a las 14:00 p.m.

Cabe recordar que, a 17 de marzo, durante la medida de pico y placa se han impuesto un total de 2.042 comparendos desde que inició la medida (7 de marzo). El total de inmovilizaciones fue de 827 vehículos. La Alcaldía anunció que mantiene la alerta amarilla ambiental y sus restricciones, y pidió a los ciudadanos “mantener el compromiso ciudadano para mejorar la calidad del aire”.