Camioneros mantienen bloqueos en principales vías de Bogotá

En las entradas de la ciudad por la Autopista Norte, la Calle 13 y la Avenida Boyacá, en el sur, los transportadores mantienen el paso restringido a un solo carril en una nueva jornada de protestas en contra de las restricciones que se han puesto para su tránsito dentro de Bogotá.

Desde muy temprano, varios de los conductores de camiones de carga pesada parquearon sus vehículos sobre las vías, dejando habilitado solo un carril por cada una de las tres entradas de la ciudad bloqueadas, lo que ha dificultado la movilidad desde y hacia municipios como Madrid, Mosquera y Cota.

Las protestas fueron motivadas por la expedición del Decreto 840 de 2019, el cual restringe la circulación de camiones y volquetas de carga de la ciudad, especialmente los vehículos con peso bruto vehicular mayor a 8.500kg, con un modelo inferior a 20 años (entre el 2001 y 2020), los cuales solo pueden transitar en los horarios establecidos por la avenida Boyacá y la calle 170.

Los transportadores aseguran que no se retirarán de las vías hasta que el Distrito no levante la medida, pero este último ha indicado que no lo hará debido a las condiciones ambientales que ha atravesado la ciudad en los últimos días. “Ni el decreto 840 ni las medidas de restricción en el caso de alerta ambiental son negociables, podemos encontrar juntos mejores maneras para enfrentarlas”, señaló la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, en medio de la rueda de prensa en la que se levantó la alerta amarilla por contaminación.

Se espera que a las 9:00 am los transportadores se reúnan con representantes del Ministerio de Transporte, con el fin de buscar salidas al paro, pues aseguran que de no levantarse la medida continuarán bloqueando las principales vías de la capital.

Según información de Corabasto, en la mañana de este martes 18 de febrero, el lunes ingresaron 378 vehículos a la central, los cuales ingresaron alrededor de 3.012 toneladas de alimentos, mientras que para hoy se espera el ingreso de 1.343 carros que ingresen 9.814 toneladas de comida al lugar. Si bien, tanto la central como el Distrito han indicado que no se ha presentado desabastecimiento en la ciudad, en algunas plazas de mercado se han registrado alzas en verduras y frutas, como las fresas y los bananos.