Camioneros protestan en desacuerdo con las medidas restrictivas que emitió el Distrito

Hay esta hora hay tres bloqueos en la ciudad por cuenta de una protesta liderada por los conductores de carga pesada quienes rechazan las medidas de restricción que tomó el Distrito por cuenta de la declaración de alerta amarilla en la zona suroriental de la ciudad por la mala calidad del aire que se respira.

Los plantones están en la avenida Boyacá con 72, a la altura de Cemex; en la calle 80 abajo del puente de Guadua; y en la carrera 7 con calle 160.

Según indicaron en su cuenta de Twitter un gremio nacional de camioneros, “no podremos llevar productos a Bogotá. Al parecer, no se hablan los alcaldes locales de Bogotá con la Alcaldía mayor, ni con los municipios cercanos (…) la contaminación es de las industrias”.

Camioneros no podremos llevar productos a Bogotá.



Al parecer no se hablan los alcaldes locales de Bogotá con la alcaldía mayor, ni tampoco con los de municipios cercanos.



Esa descoordinación no permitirá entrar o salir con la carga.



La contaminación es de industrias y https://t.co/JJ3DgOOPtt — Transporte en Medios (@TransEnMedios) February 7, 2020

Y es que, con la declaratoria de alerta amarilla, los vehículos de transporte de carga de modelos superiores a 10 años no podrán circular en un polígono definido que comprende localidades como Kennedy, Bosa, y parte de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda y Fontibón, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:59 a.m. y desde las 5:00 p.m. hasta las 9:59 p.m.

La medida entró en vigencia desde este viernes 7 de febrero y se mantendrá hasta que se normalicen las condiciones ambientales.

Por su parte, la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, dijo en Blu Radio que "estos camiones viejos de carga están mandando a la ciudad más del 40 % del material particulado. Cuando hay un proceso de combustión, de diésel y de gasolina, se emiten unas partículas muy pequeñas. Las de 10 (ese es el diámetro) son un poquito más grandes; las de 2,5 son muy pequeñas y son las que respiramos y se quedan en nuestros pulmones y que más enfermedades causas particularmente entre menores de 5 años y mayores de 60".

Sobre las protestas de los conductores de cargo indicó que la tarea pendiente, pero urgente, que tiene tanto el Gobierno nacional, como el distrital, es trabajar en procesos de chatarrización y transformación energética con esos transportadores.

