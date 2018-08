Caos vehicular por protestas en la U. Nacional

Debido a que disturbios que se adelantan durante la tarde de este miércoles en la Universidad Nacional, situación que está siendo controlada por el Esmad, Transmilenio anunció cierre temporal de las estaciones Corferias y Ciudad Universitarias, así como afectaciones sobre la calle 26.

Además indicó que las rutas zonales C27, T31, T40, T37 que se movilizan por la Calle 26, sentido oriente-occidente, las cuales están siendo desviadas por la carrera 33 al norte para salir a la carrera 30 al sur.

Por otro lado, debido a bloqueo en la calzada sur de la calle 26, se reportan como vías alternas para vehículos que van al oriente: la calle 25 por carrera 40 hasta carrera 33; y empalman al norte hasta calle 26.

Aunque el Esmad adelanta un control de las protestas, estudiantes y vecinos del sector han expresado a través de redes sociales su rechazo a esta movilización, cuya causa aún se desconoce, debido a explosivos y a vestimenta.

Bienvenida la protesta no el vandalismo ... No deben actuar como bandidos tapándose la cara . Esto no se puede permitir. Que horror lo que sucede en este momento en la Universidad Nacional !!! pic.twitter.com/KPyuooaOW5