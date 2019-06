Capturado hombre que encerraba a su pareja y la obligaba a tener relaciones sexuales con él

El sujeto la amenazaba constantemente con hacerle daño a ella y a su hijo. Cuando la encerraba en un cuarto de la casa, no la dejaba salir ni siquiera para comer. Ella denunció los hechos.

Las autoridades capturaron en la localidad de Engativá a un hombre que tenía encerrada a su pareja sentimental en el cuarto de su casa y la amenazaba constantemente con hacerle daño a ella o a su hijo si ella tomaba la decisión de abandonarlo.

"Todo comenzó en el 2010, éramos novios, todo marchaba bien. Al cabo de un tiempo empezó a ponerse agresivo, posesivo, me intimidaba, no me dejaba salir. Quedé embarazada y todo empeoró", afirma la víctima.

Según la mujer, el sujeto la obligaba a tener relaciones sexuales con él aun cuando ella estaba en proceso de gestación. Las autoridades afirman que el agresor la mantenía encerrada en un cuarto y no la dejaba salir ni siquiera para comer diciéndole que, si salía, la "chuzaba" con una navaja.

En el año 2017 las amenazas la llevaron a abandonar la ciudad. Posteriormente, se dirigió a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), denunció su caso y las autoridades atendieron su llamado. "Invito a todas las mujeres a que denuncien para que la Fiscalía les brinde el acompañamiento y los responsables de estos hechos queden tras las rejas", manifestó la mujer.

Tras las investigaciones y con una orden de captura, el hombre fue aprehendido en la transversal 83 con 83, en el parque La Española, bajo los cargos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, con secuestro simple. El capturado permanecerá con medida de prisión preventiva en la cárcel Modelo, mientras se define su situación judicial.

