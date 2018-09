Capturan al presunto agresor del líder de la UP en Soacha

Las autoridades capturaron a Sneider Caicedo Maturana, alias Niño, acusado de ser el presunto atacante del líder de la UP, Luis César Plata, quien recibió tres disparos el pasado fin de semana.

Según informó la Fiscalía, la captura se dio en un trabajo conjunto con la Policía, en el que lograron identificar a Sneider Caicedo Maturana, alias Niño, como el autor material de los hechos.

El ataque se presentó en la noche del pasado viernes. Un hombre armado entró a la fuerza a la casa de Plata, en la comuna Altos del Pino en Soacha, y disparó en tres ocasiones contra el dirigente, que inmediatamente fue trasladado a la Clínica Cardiovascular del municipio.

Es por estos hechos que la Fiscalía imputará contra el presunto atacante los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La audiencia se adelantará en Soacha, el próximo miércoles.

Primeras versiones señalan que el ataque pudo haber sido ordenado por grupos paramilitares que intentan tomar el control de determinadas zonas del municipio. Por su parte el político aseguró a Blu Radio que no hay indicios del atacante. "Los móviles no se saben, hay varias hipótesis, pero no tengo ni idea, pues de pronto no se pueden hacer conjeturas y eso no esa no es la idea".

La Unión Patriótica instó, luego de los hechos, al Gobierno y a los entes de control tomar medidas para que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no se siga presentando.