Capturados presuntos rompevidrios y fleteros que delinquían en Bogotá

Varias personas fueron capturadas por la Policía de Bogotá tras ser señaladas de delinquir en el occidente de la ciudad bajo las modalidades de fleteo y rompevidrios.

Según las autoridades, las primeras detenciones se realizaron en el barrio Simón Bolívar, sobre la carrera 68 con calle 53, donde tres rompevidrios que delinquían en el sector, fueron capturados por los mismos ciudadanos que fueron sus víctimas.

"Iba en mi carro y paré en el semáforo de la Calle 53. De repente me rompieron la ventana del copiloto y me hurtaron un celular que tenía en ese puesto, luego otro sujeto abrió la puerta, me amenazó con un cuchillo y me robó otro dispositivo que llevaba", dijo a RCN Radio, Luis Talero.

Él junto con otros ciudadanos iniciaron la persecución a los ladrones y lograron interceptar a tres jóvenes, entre ellos, un menor de edad. La víctima puso el denuncio y los presuntos delincuentes fueron judicializado. (Lea también: “Necesitamos leyes que den cárcel por hurto, en especial a reincidentes”: Peñalosa)

Por otro lado, en el barrio Villa Luz, se produjo la captura de un fletero quien estaría pagando una condena actualmente, cobijado con la medida de casa por cárcel.

“Tenemos la captura de este delincuente que estaba en complicidad con otro sujeto. Ambos estaban a bordo de motos de alto cilindraje y asaltando a los peatones que se encontraban por el camino", indicó el coronel de la policía, Jimmy Palacios.

Las autoridades aseguraron que estas personas utilizaban cintas para modificar la apariencia de las motos y alteraban las letras de las placas para que los vehículos no fueran identificados.

En estos operativos fueron recuperados los celulares y un bolso que había sido hurtado. También, se incautó un revólver y dos motos de alta gama que usaban para cometer los ilícitos. (Le puede interesar: Panorama de la situación de seguridad en Bogotá)