Capturan a supuesto implicado en agresiones contra parroquia del padre ‘Chucho’

Hace cerca de 20 días, la comunidad religiosa del barrio Castilla, en el suroccidente de Bogotá, advirtió de agresiones y agravios contra la parroquia del sacerdote Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre ‘Chucho’. Sumado a ataques contra el templo, los ciudadanos se quejaban de saboteo y hechos de vandalismo, al punto que la Policía tuvo que custodiar la parroquia. Tras las investigaciones, las autoridades capturaron a quien sería uno de los responsables de los hechos.

Se trata de un menor de 17 años, conocido con el alias de 'Marilyn Manson', a quien la Policía señala de ser uno de los supuestos agresores, sindicado de atacar el templo con piedras e incluso, hurtar parte de los monumentos religiosos. El joven se encontraba ocasionando daños en la iglesia San Felipe, ubicada en el sector de Castilla.

Al parece, el adolescente habría ingresado y tomado a la fuerza una de las esculturas religiosas y posteriormente, con objetos contundentes ocasionó daños en los vidrios. El joven ahora tendrá que responder por el delito de daño en bien ajeno.

“Logramos la captura de este sujeto, quien probablemente esté involucrado en los otros hechos que se han venido presentando en la localidad de Kennedy (…) Estamos indagando si esta persona hace parte del grupo de no creyentes o si también participa de algunos ritos satánicos. Todo está en investigación”, declaró a Noticias Caracol el coronel Óscar Solano, comandante de la estación de Policía de Kennedy.

Este hombre conocido con el alias de ‘Marilyn Manson’ fue #Capturado con cabezas de estatuas religiosas de los templos de Bogotá. No se descarta su participación en el ataque de la iglesia del padre chucho (Divina Misericordia) en #Kennedy pic.twitter.com/YWrh4XsmDO — Policía Metropolitana Bogotá (@PoliciaBogota) 13 de junio de 2018

Según las autoridades, en el momento de su detención, a alias de 'Marilyn Manson' le encontraron parte de las piezas religiosas hurtadas. Tras su captura, la Policía intensifica los operativos para dar con más personas señaladas de agredir a la comunidad y sabotear las celebraciones religiosas a punta de piedras y vandalismo.

A finales del año pasado, los feligreses atribuyeron las agresiones a un grupo de vándalos a quienes también señalan de intentar sabotear la celebración e incluso, de amenazar a quienes asisten al lugar. “Rompieron los vidrios de las oficinas; de la habitación del padre; del santuario y del auditorio, donde se reúnen los niños a hacer su catequesis y cursos de primera comunión y confirmación. Es un sacrilegio”, declaró a Noticias Caracol Jazmín Mora, quien asiste regularmente a la parroquia.

“Frecuentemente tenemos amenazas y actos vandálicos por parte de personas que no son creyentes, son ateos, que rompen los vidrios, entran a las celebraciones, toman fotos, se burlan y molestan a la gente”, manifestó a su turno Cristian Ruiz, administrador del templo.

La Policía dispuso de varios uniformados para custodiar el templo. Según las autoridades, que están tras la pista de los responsables a través del monitoreo de cámaras de seguridad, por estos hechos hay varias denuncias. “Es una situación que, al parecer, se presenta desde tiempo atrás, en la que unos no creyentes la emprenden contra las instalaciones de la iglesia. Ellos están prácticamente boicoteando las celebraciones litúrgicas. Rechazamos estos actos en la medida en que van en contra del respeto de los cultos”, indicó el coronel Óscar Solano.

Ante los señalamientos de la comunidad, en el sentido de que grupos organizados de ateos estarían detrás de la agresión, la Asociación de Ateos de Bogotá y la Corporación bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo (Bogotá Atea), lamentaron los ataques y aunque se declararon críticas de las actuaciones del sacerdote por el manejo del espacio público, precisaron que sus mecanismos de protesta han sido pacíficos y a través de vías legales.

“Este ataque por parte de vándalos no está de ninguna manera relacionado con nuestras organizaciones o nuestros simpatizantes, pero debido a las declaraciones de algunos feligreses tememos (en vista de nuestro deseo de proteger el espacio público), que los miembros más conocidos de nuestro grupo u otros ateos que ni siquiera tengan que ver con esta justa causa, corran peligro o sean acusados falsamente”, declararon.

Las organizaciones de ateos instaron a no apostarle a manifestaciones violentas y le pidieron al padre ‘Chucho’ que les explique a sus seguidores que “son las autoridades competentes los que deben investigar a fondo quiénes son los responsables de este delito y los exhorte a no lanzar falsas acusaciones ante los medios que nos ponen en riesgo y fomentan el prejuicio y odio hacia los no creyentes”.

