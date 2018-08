CAR autoriza reapertura de la quebrada La Vieja, en Bogotá

Al cumplirse un año del cierre preventivo de la quebrada La Vieja, en Bogotá, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) autorizó la apertura del sendero turístico por un periodo de prueba de 120 días.

El director de la entidad, Nestor Franco aseguró que la apertura se hará con condiciones tanto para quienes frecuentan el lugar como para el Acueducto de Bogotá, encargados de su cuidado. "Tendrán que demostrar que las actividades de senderismo se hacen en buenas condiciones, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, las condiciones dotacionales o logísticas para garantizar que el sendero no se vea afectado, y de otro lado, el compromiso ciudadano y del Acueducto para que se respete el flujo de personas que pueden frecuentar el sendero”

El camino será habilitado para senderismo y turismo ecológico, de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y 9:00 a.m., mientras que los fines de semana el ingreso se extenderá de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

Dentro de las condiciones que debe cumplir el Acueducto está: cerrar una vez por semana el sendero con el fin de realizar labores de mantenimiento, entablar diálogos con las comunidades cercanas a la quebrada para articularlos en las actividades en la zona y garantizar el control de ingreso y salida del lugar.

Además deberán llevar personal en la zona para la realización de las actividades de recreación, así como adelantar el programa "No dejar rastro" para el manejo de residuos sólidos dentro de la reserva, instalar baterías de baño y señalizar el sendero.

El cierre de la quebrada se hizo a finales de agosto de 2017, debido a que el exceso de visitantes al lugar provocó afectaciones al ecosistema que conforma el área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de los Cerros Orientales de Bogotá, "sumado a ello, la falta de cultura ciudadana reflejada en acciones como el ingreso a la fuente hídrica para bañarse, en algunos casos la utilizaron como baño, ingreso de mascotas y otras actividades que afectaron el ecosistema, el cual debe ser protegido de manera especial”, dijo Laura Duque, directora de la regional Bogotá – La Calera.

Con las nuevas medidas se espera que se haga turismo responsable en el camino, que empieza sobre la calle 71 con Circunvalar, y de esta forma se garantice la apertura total de la zona para el próximo año.