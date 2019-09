CANDIDATO AL CONCEJO DE BOGOTÁ ¿Y QUIÉN ES USTED?

Carolina Pinedo, por un pago único y mensual en Transmilenio

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Existe una falta de comunicación entre los bogotanos y la ciudad y una relación desgastada que hace que muchos se quieran ir. Debemos hablar el mismo idioma y entendernos. Quedarnos a trabajar comprometidos por Bogotá. Y ese puente comunicante se puede hacer desde el Concejo a donde quiero llegar a hacer control político y propuestas como se debe.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No. No tengo ni he tenido ningún tipo de investigación.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Concejo?

Tengo tres ejes de propuestas: ‘Somos emprendedores’, para mover la economía de la ciudad; ‘Hay espacio para todos’, para organizar los vendedores ambulantes, y ‘Vamos para el mismo lado’, con propuestas para taxistas y regular las aplicaciones móviles. También se contempla el ‘Transmibono’ que es un pago único y mensual para usar todo el sistema las veces necesarias. Esta sería la primera a trabajar.

A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos? (Responder en un video corto)

¿Qué se debe hacer con la reserva Van der Hammen?

Hay que protegerla ambientalmente, pero también de los privados que se apropiaron de ella.Es un lugar donde se debe respetar la fauna y la flora, así como sus acuíferos.Sí es un lugar clave para conectar con la Ciudad Región pero debe hacerse únicamente por la parte vial y con todos los cuidados de la reserva. No a su urbanización para vivienda.

¿Se debe construir Transmilenio por la Séptima? ¿Por qué? o ¿Qué propone?

Urbanísticamente no estoy de acuerdo con el TM por la Séptima. Es una vía angosta, transitada pero que por lo pronto tiene sistema que conecta a TM y hay SITP. Mejoraría algunas rutas por allí. Propongo iniciar las troncales de occidente que es una zona que está incomunicada y colapsada, como la Av. Boyacá o la Av. Ciudad de Cali o la 68.

¿Es mejor construir el metro al norte o al occidente de la ciudad?

La primera línea del metro ya está trazada y espera que quede adjudicada en octubre. Allí ya los nuevos concejales no tendremos mucho que decidir. Pero me gustaría mejor por el occidente. Insisto, es una zona desconectada donde hay mucha población. Y el norte por lo pronto tiene TM.

En cuanto a vivienda ¿Es mejor expandir o densificar la ciudad?

No es posible que densifiquemos y pasemos a edificios altos, donde antes había tres casas y tres familias, tumbamos, construimos un edificio de 15 pisos con cuatro familias por piso, para que salgan a la misma vía angosta y a generar trancón y sin un transporte público digno que nos invite a bajarnos del carro. No tiene lógica. Por eso prefiero expandir y planear al tiempo cómo conectarnos.

¿Está de acuerdo con vender la ETB?

Por ahora no estoy de acuerdo con su venta. La empresa presentó utilidades netas de $42 mil millones en 2018, cosa que no hacía hace como una década que estaba estancada. Creo que con buena dirección puede seguir generando utilidades y me niego a que la empresa siga al vaivén de los ciclos políticos electorales. Es como vender la gallina de los huevos de oro. Propongo darle un tiempo de recuperación y seguir de cerca su comportamiento.

¿Cómo mejorar la seguridad?

Cuatro puntos: 1) Mayor denuncia ciudadana y hacerla más fácil. Es la única herramienta por ahora. 2) Atacar toda la estructura criminal desde la parte policiva. Desde el jefe hasta el mandadero. 3)Concienciar al cudadano que no compre artículos robados. Si lo hace es cómplice de los criminales. Si no lo hace desestimula a los criminales a que eso de verdad sea un negocio. 4) Red de apoyo ciudadano.

¿Cómo enfrentar la masiva llegada de migrantes a Bogotá?

Necesitamos apoyarlos en esta difícil situación. Es costoso, pero más costoso es dejarlos a su suerte. Y algo muy importante: sin olvidarnos de los bogotanos. Los planes deben continuar y los bogotanos no nos podemos aprovechar de la situación de ellos para contratarlos sin condicione y a bajos salarios. Creo que la administración debe aliarse con organismos internacionales sociales y ONG como se hizo con países europeos con los migrantes africanos.

¿Qué hay que hacer con el relleno Doña Juana?

Según la Uaesp podría tener 37 años más de vida útil. Hay que empezar a intervenirlo ya para generar ese nuevo espacio, mejorar sus vías de acceso y el manejo de los lixiviados. La actual licencia ambiental autoriza su funcionamiento hasta el 2022 o hasta que complete su capacidad.

¿Qué megaobra, sin contar el metro, cree que necesita la ciudad?

Indiscutiblemente hay que desentrabar la ALO. Insisto: el occidente está desconectado y embotellado. Una obra planteada desde hace casi de 50 años y aprobada en el POT, hasta ahora está en gestión predial y va a abrir su licitación del primer tramo (sur). Han pasado media docena de administraciones y nada que inicia en serio. A hoy falta la aprobación del Consejo de Ministros para generar el Conpes y abrir la licitación. Se pide ayuda y el empujón al Gobierno Nacional.

¿Qué opina de la propuesta de regular las horas de consumo en parques?

Los parques son para hacer deporte, hacer un picnic con la familia un domingo, para que los niños jueguen. No son para el consumo de sustancias psicoactivas. No es estoy de acuerdo ni siquiera con un ‘pico y placa’. Quien quiera consumir, que lo haga en su casa y no moleste a los demás.

¿Apoyaría un nuevo cobro de valorización ¿Por qué?

No. Porque es un impuesto adicional que se cobra “ya” y los beneficios se ven a futuro. Y, a diferencia de los impuestos, el cobro de la contribución debe tener una correlación con el beneficio adquirido por la obra realizada. Los propietarios tienen una carga altísima con el predial para tener que pagar otro tributo casi del mismo valor. Eso, lo que ha hecho, es que muchos pongan en venta sus inmuebles porque no resisten la carga. Por ejemplo, las casas de Niza, en Suba.

