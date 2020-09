¿Casa por cárcel para patrulleros procesados por la muerte de Javier Ordóñez?

Con esta petición por parte de la defensa de Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda concluyó el tercer día de audiencia contra los uniformados. Por su parte, abogado de la familia de Ordóñez pidió que sean enviados a prisión, al ser catalogados como un peligro para la comunidad. Mañana se define la decisión final.

El futuro procesal contra Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, los patrulleros implicados en el asesinato de Javier Ordóñez, sigue en veremos. Desde el viernes se legalizó la captura, ayer la Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado y tortura agravada, pero hoy, la sesión de medida de aseguramiento, que definiría si van a prisión o no, se suspendió hasta este lunes 21 de septiembre.

La primera parte de la sesión, que se retrasó por cuenta de la solicitud de un grupo de periodistas que, a través de un derecho de petición y una tutela, lograron que la juez de garantías la hiciera pública, se desarrolló con un conflicto de competencia entre la defensa de la víctima y la de los patrulleros, quienes se declararon inocentes este sábado.

Por un lado, la Fiscalía, con un relato detallado de los hechos, sustentó la necesidad de dictar de manera urgente medida de aseguramiento contra los uniformados. Por esta misma línea, el abogado de la familia de Javier Ordóñez, Vadith Gómez, pidió que ambos fueran enviados a prisión, ya que los catalogó como un peligro para la comunidad y para los testigos de los hechos, por su actitud violenta y tras conocer la denuncia del amigo de Javier, Wilmer Salazar, que asegura que recibió amenazas por parte de los procesados dentro del CAI.

“Tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar y hago responsables a los patrulleros. Quiero dejar constancia que no tengo ningún enemigo diferente a los policías que me han amenazado”, dicta la denuncia del ciudadano.

A su turno, los abogados de Harby y Juan Camilo, presentaron la petición a la juez de que la medida de aseguramiento contra los uniformados sea de casa por cárcel o en un centro de reclusión especial, con el fin de “garantizar la seguridad” de sus clientes.

"Lo han amenazado en redes sociales. En aras de garantizar el derecho a la vida, si bien es cierto lo que se busca es la restricción a la libertad, deberíamos analizar una restricción menos invasiva, como una detención preventiva desde el hogar de mi cliente, para que no afecte tampoco a su familia, que depende de él. Creo que la casa por cárcel es suficiente” expresó el defensor de Harby Damián.

Por su parte, Marino Moreno, abogado de Lloreda, dijo que, aunque no pretende oponerse a la solicitud de la Procuraduría y la representación de la familia de Javier Ordóñez, extendió la solicitud de que su cliente fuera recluido en uno de los centros especiales para miembros de la fuerza pública, con el fin de “proteger su integridad”.

Otro de los puntos que todavía faltan por poner sobre la mesa es que, pese a que el caso está en manos de la Fiscalía de Derechos Humanos, los defensores plantearon conflicto de jurisdicción y pidieron que fuera analizado en detalle para determinar si el caso puede ser remitido nuevamente a la Justicia Penal Militar.

Los argumentos los dio John Olmos, representante legal de Rodríguez, al indicar que los hechos ocurrieron mientras los uniformados estaban de servicio. “Cuando haces parte de la fuerza pública, tienes esa garantía. La justicia penal militar, que también castiga igual que la ordinaria, pero es especializada. Es un acto de servicio, tenían el uniforme e independientemente de lo que haya pasado y lo que lo haya desencadenado, estaban prestando un servicio que debe ser juzgado por la penal militar”.

Mientras tanto, la audiencia se reanudará este lunes a las 2:00 de la tarde para que la juez 29 de control de garantías de Bogotá, sea quien analice la decisión de enviar a la cárcel a los procesados o no. Por su parte, el Consejo de la Judicatura deberá analizar la petición de que el caso quede en manos de la justicia militar y deberá pronunciarse al respecto.