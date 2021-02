La próxima semana se entregará Paul Naranjo, quien conducía la camioneta en la que se movilizaba la joven de 21 años, antes de su muerte en la madrugada del 5 de marzo. El abogado de Naranjo dice que hay evidencias de que se trató de un accidente y no de un feminicidio, como sostiene la Fiscalía.

Para este jueves se esperaba que Paul Naranjo, uno de los jóvenes que se movilizaba junto a Ana María Castro minutos antes de su muerte, se entregara a las autoridades. Sin embargo, la entrega se pospuso para la próxima semana pues depende de varias diligencias que adelanta la defensa de Naranjo, quien es indiciado por el crimen de la joven de 21 años, ocurrido en la madrugada del pasado 5 de marzo.

Para que se concrete la entrega de Naranjo, su abogado John Cadena buscará convencer a la Fiscalía de que es necesario hacer un ajuste a la imputación de cargos que se prepara contra el joven de 29 años, que de hecho conducía la camioneta que hoy es centro de una gran controversia, pues según las versiones que tiene el ente acusador fue de ese vehículo del que habrían lanzado de forma violenta a Castro. Según esa hipótesis, que soporta la imputación de cargos por feminicidio agravado a Naranjo y quien iba en el puesto del copiloto, Julian Ortegón, al ser lanzada la joven recibió un golpe contundente que le generó un trauma craneoencefálico que terminó con su vida.

Otra teoría tiene el abogado de Naranjo, quien explicó que el próximo lunes hablará con el fiscal. ¿Por qué ese día? “El lunes el fiscal titular del caso se reintegra a la Fiscalía. Se podría hacer la diligencia con el fiscal de apoyo, pero yo prefiero que sea el titular porque la verdad creo que hay que hacerle ajustes a la imputación. Creo que de ninguna manera es un feminicidio”, dice Cadena.

El defensor soporta la necesidad de ese cambio porque, a su juicio, no hay cómo demostrar que la muerte de Castro fue un feminicidio. También explica que con esa imputación, Naranjo corre muchos riesgos en un futuro, cuando, dice, sea absuelto. “Acá cuando mucho es un homicidio culposo. La muerte no cumple con ninguno de los lineamientos sobre feminicidio. Hay muchas órdenes para evaluar un delito tan grave, y este no es el caso”, agrega.

La teoría de que la muerte se trataría de un homicidio culposo coincide con la versión que entregó a la Fiscalía el cuarto ocupante del vehículo: Mateo Reyes, quien estaba en la parte de atrás del carro, junto a Ana María Castro. Reyes manifestó que, una vez Naranjo decide frenar el vehículo al ver que la joven y Reyes se estaban besando, el se subió a un andén. “Ana se quedó hablando con los ocupantes por la ventana. De pronto el tipo arrancó fuerte. Como Ana estaba recostada sobre la ventanilla, no sé si quedó enganchada, pero cayó al piso y se golpeó la cabeza. No sé si el carro la arrastró, pero sí giró antes de caer, por la fuerza del carro al arrancar”.

Ese testimonio, para el abogado Cadena, es una evidencia clara de que los cargos a imputar deben cambiar. La tesis que defenderá para realizar ese cambio es que ”la joven se recostó en la camioneta y Paul arrancó. Ella perdió el equilibrio, quedó en el aire y se golpeó estrepitosamente contra el pavimento. No se de dónde sacan que la había expulsado viajando a 60 km/h”.

Por este tipo de análisis y para llegar a estas conclusiones es que se ha retrasado la entrega de Naranjo a la Fiscalía. De acuerdo con el defensor, ”nos hemos demorado porque nos hemos tomado el trabajo de revisar todas las evidencias y concluimos que no estamos hablando de feminicidio. Últimamente las imputaciones buscan hacer el mayor daño posible y por eso muchos procesos no avanzan, porque luego no tienen cómo probar nada”.

En medio de esas críticas al ente acusador, Cadena asegura que propondrá estas y otras inquietudes al fiscal del caso. Si se logra, la entrega e imputación se realizará el próximo martes. ”Todo depende de lo que se hable ese día y qué cargo se le imputa. Si la Fiscalía le imputa el que, considero, debe ser, lo mas probable es que hable con Paul para que se presente. Si no, nos vamos a juicio”, concluye el abogado de Naranjo.