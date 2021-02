Caso Ana María Castro: segundo implicado, a responder ante la justicia

Este martes inicia el proceso de Paul Naranjo, conductor del vehículo en el que viajaba Ana María Castro durante la madrugada en que murió, con la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. El joven, de 29 años, es la segunda persona involucrada formalmente a la investigación sobre el crimen ocurrido el pasado 5 de marzo de 2020.

La investigación por el crimen de Ana María Castro, la joven de 21 años que murió en extrañas circunstancias durante la madrugada del 5 de marzo de 2020, avanza con el inicio del proceso contra un segundo implicado en la muerte. Se trata de Paul Naranjo, quien se entregó ayer a las autoridades y este martes se prepara para la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en su contra. Estos procesos estaban programados para la semana pasada, pero se pospuso para esta debido a varias diligencias que adelantaba la defensa de Naranjo.

Naranjo conducía la camioneta en la que se movilizaba Ana María Castro minutos antes de su muerte. Es uno de los señalados por el crimen junto a Julián Ortegón, copiloto del vehículo durante la fatídica madrugada, a quien la Fiscalía imputó por feminicidio agravado (cargo que no aceptó). A Ortegón, la jueza del caso le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión, donde afrontará el resto del juicio en su contra.

No obstante, las cosas pueden ser diferentes para Naranjo, pues su abogado busca que la imputación sea por homicidio culposo, y no por feminicidio, pues a su juicio la Fiscalía no tiene cómo demostrarlo. De hecho, el cambio de cargos a imputar fue una de las diligencias que estaba adelantando la defensa de Naranjo para efectuar su entrega al CTI de la Fiscalía.

Ante el juzgado 34 de garantías se adelantará la diligencia contra Naranjo, ya indiciado, quien apoderó al abogado John Cadena como su defensor. Contra Naranjo había una orden de captura, que se hizo efectiva cuando se presentó en los juzgados de Paloquemao por recomendación de su defensor.