Caso Sara Sofía: a exnovio de la madre lo podrían investigar por explotación infantil

Un investigador del caso indicó a Blu Radio que Nilson Díaz, expareja de la mamá de Sara Sofía y quien incluso vivió algunos días con ella, posiblemente habría estado utilizando a sus cuatro hijos para mendigar.

Se siguen conociendo detalles del caso de Sara Sofía Galván, la niña de dos años que fue reportada como desaparecida en Bogotá. Nilson Díaz, exnovio de Carolina Galván, madre de la menor, es una de las personas involucradas en el hecho, pues vivió con la pequeña días antes de su desaparición. Blu Radio dio a conocer que, al parecer, el hombre lo podrían investigar también por explotación infantil.

De acuerdo con la emisora, quien se contactó con un investigador del caso, Díaz tenía a su cargo cuatro niños de 10, 9, 7 y 5 años, quienes serían sus hijos biológicos, los cuales tuvo con diferentes madres, quienes serían trabajadoras sexuales. Al parecer, los obligaba a pedir dinero en las calles.

Cabe recordar que Díaz y Carolina Galván estaban en una relación en enero de este año, justo cuando la mujer decidió llevarse a Sara Sofía. En una entrevista con la emisora, el hombre aseguró que la niña estuvo en su casa algunos días, pero que él no quería que ella estuviera allí, pues no tenía como mantenerla.

“Teníamos una relación sentimental, hasta el 15 de enero, que ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí. Soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable”, dijo el hombre.

Según él, por esa razón, Carolina Galván se habría ido de su casa con la pequeña, quien estaba viva. Díaz también manifestó que creía que Sara Sofía no estaba muerta. “Dijo que se la había entregado a una señora en Patio Bonito, para ella trabajar y pagar el pagadiario y la comida. Le dije: ‘dígame dónde está la niña’ y me dijo que estaba bien”, aseguró el hombre en la entrevista.

Este jueves la Fiscalía les imputo a Nilson Díaz y Carolina Galván el delito de desaparición forzada agravada, cargo que ninguno acepto. Se espera que un juez de control de garantías defina si ambos irán o no a prisión.