Caso Sara Sofía: “Creo que la regaló al no tener cómo mantenerla”, exnovio de la madre

Nilson Díaz, quien fue capturado junto con la madre de la niña, manifestó que no creía que la mujer la hubiera arrojado al río Tunjuelito, sino que la habría dado a alguien al no poder sostenerla. Según él, la relación entre los dos terminó cuando la madre quiso llevar a su hija a vivir con ellos, a lo que él se negó.

El pasado miércoles el exnovio de la madre de Sara Sofía Galván, manifestó en entrevista con Blu Radio que no creía que la mujer hubiera sido capaz de arrojar a la pequeña por un río, sino que la habría regalado al no tener cómo mantenerla.

Nilson Díaz, de 43 años, dijo que Carolina Galván, madre de la niña, la había llevado a su casa, pero que él se había negado porque no contaba con los recursos económicos para mantenerla, por lo que le habría dicho que la llevara a la casa de la tía de la pequeña, a lo que esta se negó.

“Teníamos una relación sentimental hasta el 15 de enero que ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí. Soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable”, relató en entrevista con Blu Radio.

Además, manifestó que la última vez que vio a Sara Sofía estaba en buen estado. Sin embargo, dice que no volvió a saber de ella después de que la madre un día se la llevó y no regresó con ella.

“Dijo que se la había entregado a una señora en Patio Bonito, para ella trabajar y pagar el pagadiario y la comida. Le dije: ‘dígame dónde está la niña’ y me dijo que estaba bien”, agregó.

Por otro lado, Díaz se refirió a unas acusaciones que habría hecho Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, quien lo habría acusado de proxeneta y supuestamente haber inducido a la prostitución a la joven madre que, según la Policía, solo tiene 20 años.

“Proxeneta es una persona que tiene que cuidar y velar por los derechos de ellas, estar pendiente de ella. Yo en ningún momento fui proxeneta con ella, de antemano, antes de conocerla, andaba en cuentos. A veces se quedaba con otros hombres para no quedarse en la calle”, puntualizó.

Finalmente, este hombre fue capturado en la madrugada de este jueves junto con la mamá de la niña y declaró que no creía que Sara Sofía estuviera muerta, ya que, según él, la mamá “no tendría corazón” para haberla arrojado por el río Tunjuelito.

Por ahora, ambos serán presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía podría imputarles el delito de desaparición forzada agravada.