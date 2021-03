Caso Sara Sofía: nueva hipótesis da esperanza de vida para la pequeña

La tía de la niña informó que recibió una llamada en la que le advertían que su sobrina había sido vendida por $2 millones, que estaría en Bucaramanga y querían sacarla del país. Este martes, Sara Sofía estaría de cumpleaños y tras más de dos meses de su desaparición sigue sin ser encontrada.

El caso de la lamentable desaparición de Sara Sofía Galván sigue sin ser resuelto. Sin embargo, este martes se conoció una nueva hipótesis que regresaría la esperanza de que la pequeña estuviera con vida, modificando así lo que hasta ahora han dicho la madre de la niña y su exnovio.

Ximena Galván, tía de Sara Sofía, le dijo a Noticias Caracol que la semana pasada había recibido una llamada en la que un hombre le advertía que la niña había sido vendida a una pareja en Bogotá por $2 millones. Además, según esta persona, Sara Sofía habría sido llevada hasta Bucaramanga y “al parecer la iban a sacar para otro país por trocha, porque se había dado la alerta de la Interpol.”

La familiar de la niña desaparecida manifestó que esta información ya la conocían las autoridades pero que le preocupaba que estos ya no la estuvieran buscando con la misma intensidad. “Mi llamado es a las autoridades para que no la dejen de buscar porque se ha bajado la guardia en las investigaciones. La semana pasada la búsqueda fue implacable, pero hoy veo que no”, manifestó.

La mujer también agregó que no entiende por qué no se ha ofrecido una recompensa por información que permita encontrar a la pequeña, ya que sigue pasando el tiempo y no se ha podido dar con su paradero. “Si supuestamente ellos ya van a esclarecer el caso y ya tienen nuevos elementos que aclaran qué fue lo que realmente pasó, que me digan porque yo hasta el momento tampoco lo sé”, señaló.

Por ahora, las autoridades continúan con la búsqueda de Sara Sofía. Entre tanto, su tía mantiene la esperanza de que la niña esté con vida para poder compartir con ella los próximos cumpleaños ya que en este no ha podido felicitarla frente a frente.