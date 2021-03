Se conocieron los testimonios de los testigos a los que entrevistó la Fiscalía en su indagación por la desaparición de la menor, que sacudió al país. Una vendedora informal, el administrador del pagadiario donde vivía la mamá de la niña y los hijos de Nilson Díaz son algunos de ellos.

Continúan los esfuerzos para esclarecer que sucedió con Sara Sofía Galván, la menor de 2 años, desaparecida en Bogotá. Este viernes se conocieron los relatos de los testigos que la Fiscalía presentó durante la audiencia de imputación de cargos. Nuevamente, se trata de dos versiones diferentes.

De acuerdo con Blu Radio, el primer testigo es una vendedora informal, amiga de Carolina Galván (mamá de la pequeña), quien presentó la misma versión que la progenitora: Sara Sofía murió y su mamá y su exnovio, Nilson Díaz, tiraron el cuerpo al río Tunjuelo.

“Cuando fueron a despertar a la niña estaba fría y tiesa. A ellos les había dado mucho miedo, a Nilson y a Carolina, la habían llamado y la niña no despertaba, buscaron una bolsa negra, una caja y la lanzaron al caño entre los dos. Les pregunté por qué no la habían llevado al hospital y ella me respondió que tenía la frente, ojo y pierna morada”, citó la fiscal del caso.

El administrador del pagadiario donde vivió Carolina Galván es otro de los testigos del caso, quien dio la misma versión que la amiga de la progenitora. “Esa noche me comentó que la niña de un año se le había muerto. Que ella le había dado comida y le había broncoaspirado”, dijo la Fiscalía.

Sin embargo, esta versión es diferentes a la que dio un peluquero de la zona en la que vivía Carolina Galván y uno de los hijos de Nilson Díaz, quienes manifestaron que vieron Sara Sofía con vida. “Le preguntaron que si ella (Carolina Galván la regaló y dice que sí. También le preguntaron si era cierto que la señora a la que se la regalo tiene un carro rojo y Carolina también dijo que sí”, narró la fiscal.

Además, de acuerdo con la emisora, uno de los hijos de Nilson Díaz habría asegurado que Sara Sofía Galván fue víctima de maltrato por parte de su mamá. Tanto Carolina Galván como Nilson Díaz fueron enviados a prisión, mientras esperan el avance del juicio.

Por ahora, las autoridades continúan buscando a la menor. Las personas que tengan información sobre la menor pueden acudir a esta línea: 3057477809.