Los cinco concejales del partido aseguraron en comunicado que la alcaldesa ha incumplido promesas de campaña y ha privilegiado las discusiones nacionales sobre las problemáticas de la capital.

Pese a que el Centro Democrático se había declarado como bancada independiente dentro del Concejo de Bogotá, este lunes, se declararon en oposición a la administración de Claudia López, al señalar que la mandataria " ha incumplido numerosas promesas de campaña y su nostalgia por su ejercicio senatorial la han hecho privilegiar las declaraciones altisonantes sobre temas de interés nacional por encima de la resolución de los problemas concretos que hoy afectan a los bogotanos”.

Se trata de Andrés Forero, Oscar Ramírez, Diana Diago, Humberto Amín y Jorge Luis Colmenares, quienes resaltaron en comunicado que la inseguridad ha aumentado, pues los homicidios subieron un 3 % y el hurto a bicicletas se ha incrementado en un 20 %, durante el primer semestre del año. “Es triste decirlo, el miedo se ha apoderado de los bogotanos y la alcaldesa, siempre presta a pronunciarse sobre situaciones luctuosas en otras regiones del país, guarda un estridente silencio ante los hechos violentos que se presentan diariamente en la ciudad”, aseguraron.

Otro de los argumentos de los cabildantes es que López no ha sabido fortalecer el sistema de salud de la capital en medio de la crisis sanitaria. “Si no fuera porque el Gobierno Nacional entre junio y julio entregó a la ciudad oportunamente 730 ventiladores y logró destrabar la exportación de los apenas 140 comprados tardíamente por el Distrito en Argentina, Bogotá no hubiera contado con las Unidades de Cuidados Incentivos (UCI) suficientes para enfrentar el pico de la pandemia”. Además, señalaron que hubo falta de planeación con el hospital transitorio de Corferias, que será cerrado el próximo 30 de septiembre.

En cuanto a la economía, aseveran que la alcaldesa “persiguió” a distintos gremios económicos durante la crisis, tales como Corabastos, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), mientras que las acciones para las empresas que han tenido que cerrar no han sido suficientes. ”La respuesta de la administración distrital consiste en presentar al Concejo, como lo reconoció el mismo Secretario de Hacienda, una reforma tributaria encubierta ­(Plan Marshall) con la que espera recaudar hasta $2,4 billones y cuyos pocos incentivos solo se harán efectivos en 2021″, se lee en el comunicado.

Finalmente, indicaron que la alcaldesa no ha sabido reconocer sus errores “y busca endilgar la responsabilidad a otros. Semejante talante dificulta considerablemente la construcción de consensos y el avance de nuestra ciudad”.

La decisión se conoce días después de que el Distrito retirara del Concejo el “Plan Marshall”, ante lo que denominaron posibles vicios que podrían entorpecer el proceso. Aunque, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, argumenta en la comunicación que fueron errores dentro del cabildo, los concejales señalaron que era previsible que el proyecto se iba a hundir, porque lo presentaron tarde y se acumuló con otros dos proyectos.