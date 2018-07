Chocquibtown utiliza sus vivencias para seguir su lucha contra el racismo

EFE

Los integrantes de Chocquibtown aseguraron que durante sus 18 años en la escena musical han utilizado su influencia para llevar un mensaje de inclusión y de lucha contra el racismo. (Lea: Chocquibtown dedica canción a la comunidad afrodescendiente)

Carlos Yahanny Valencia Ortiz, más conocido como Tostao, dijo que la lucha de la agrupación surgió a partir de la discriminación racial que ellos mismos han vivido.



"Sí lo hemos vivido (el racismo), sabemos de qué se trata y podríamos tardarnos todo el día hablando de eso", señaló Tostao, quien como parte de su lucha contra ese flagelo participa en la campaña "#RacisNO", impulsada por la Alcaldía de Bogotá y apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



De igual forma, Gloria Emilse Martinez Perea, conocida como Goyo, señaló que la agrupación ha sido discriminada por su color de piel, tanto antes como después de su reconocimiento musical, que los ha llevado a ganar dos Premios Grammy Latino, uno en 2010 y otro cinco años después.



"Aún cuando no te reconocen pasa y ya cuando te reconocen es otra situación", afirmó la artista, quien dijo que estar en "una posición de privilegio no debería hacer la diferencia".



Aunque en el país los afrodescendientes representan aproximadamente un 11 % de la población nacional y en el que habitan alrededor de seis etnias, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la discriminación sigue estando presente.



Según la Alcaldía de Bogotá, la Fiscalía General ha iniciado 483 investigaciones en el país por actos de racismo y discriminación, de los cuales 72 son en la capital.



Tostao aseguró que muchas veces la discriminación racial "nace desde el desconocimiento" y se ha naturalizado tanto en el país que las personas "no se dan cuenta de que están haciendo daño".



Pero ese desconocimiento está desapareciendo, como lo explicó Goyo, gracias a que los jóvenes ahora tienen "conciencia" y conocen la "historia".



"Estemos en la misma página. Definitivamente hay que decirle no al racismo", acotó el artista.



Para la campaña "#RacisNO" Chocquibtown llega con su cuota de "amor y respeto hacia el otro" que ha estado siempre presente en su música, lo cual demostrarán en un concierto el próximo miércoles en la Plaza de Bolívar, que llenarán "de mucho amor".