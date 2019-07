Clara López no inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá y se postuló al Concejo

Aunque la exministra ya había oficializado su carrera por la administración distrital con el aval del partido Colombia Renaciente, anunció que prefiere trabajar desde el cabildo "para no dividir y más bien unir".

En el marco de la jornada de inscripciones para las elecciones regionales ante la Registraduría Nacional, llevadas a cabo este sábado 27 de julio, la excandidata presidencial Clara López decidió no oficializar su aspiración a la Alcaldía de Bogotá e inscribió su nombre en las listas del Concejo.

En Colombia Renaciente decidimos no presentar la candidatura a la Alcaldía, para no dividir y más bien unir. Desde el Concejo de Bogotá le devolveré a la ciudad todo lo que me ha dado. pic.twitter.com/PHewJRiHH8 — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) July 28, 2019

"En Colombia Renaciente decidimos no presentar la candidatura a la Alcaldía, para no dividir y más bien unir. Desde el Concejo de Bogotá le devolveré a la ciudad todo lo que me ha dado", argumentó la exministra.

“Bogotá la tiene Clara” era el eslogan de campaña con la que iba a apostarle a la carrera por el Palacio Liévano, con el aval del partido Colombia Renaciente.

Aunque López había dejado abierta la posibilidad de una alianza, durante su corto paso por la carrera a la administración distrital no se conoció ninguna conversación formal para la adhesión a la campaña de algún candidato afín a sus ideales de ciudad.

Sin embargo, se conoció que la excandidata y Carlos Fernando Galán estuvieron acordando varios puestos en el Concejo.

El sábado 27 de julio venció el plazo para que los partidos políticos inscribieran sus listas a alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y juntas administradoras locales. De igual forma, los candidatos quedaron autorizados para comenzar oficialmente campaña.

Así las cosas, el panorama para las elecciones de 27 de octubre en Bogotá, quedó entre el candidato de centro, Carlos Fernando Galán ( Bogotá para la gente); la de centro-izquierda, Claudia López (Alianza verde); Hollman Morris de Mais, con apoyo del exalcalde Gustavo Petro, y Miguel Uribe, quien cuenta con el respaldo de varios partidos tradicionales (Conservador, Liberal, MIRA, Colombia Justa Libres y Centro Democrático).