Claudia Guauque, en pro de reducir impuestos para comerciantes

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Es necesario que los ciudadanos habitemos la política, hacer parte de ella pero para devolverle su verdadero propósito,solo haciendo política logramos mejores condiciones, trabajar para impulsar a los comerciantes, tenderos y empresarios como los primeros generadores de empleo.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Concejo?

Formular un esquema de reducción de impuestos como el ICA y Predial para los comerciantes

A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos?

¿Qué se debe hacer con la reserva Van der Hammen?

Protegerla e invertir en ella. Se debe destinar presupuesto para tener realmente una reserva para darles a los ciudadanos un espacio natural de esparcimiento, generarle a la ciudad calidad ambiental.

¿Se debe construir Transmilenio por la Séptima? ¿Por qué? o ¿Qué propone?

Sí, la carrera se debe repensar. Es necesario aumentar los tiempos de desplazamiento por trayecto,y el Transmilenio es la obra de infraestructura que va abeneficiar a más de 2 millones de ciudadanos.

¿Es mejor construir el metro al norte o al occidente de la ciudad?

Al occidente de Bogotá. Las localidades que componen el occidente de Bogotá superan el 50% de la población total de Bogotá, siendo indispensable generar una alternativa de transporte público fluido que beneficiara a la mayor densidad poblacional de la ciudad.

En cuanto a vivienda ¿Es mejor expandir o densificar la ciudad?

Las dos. Es necesario densificar la ciudad en las nuevas megaobras residenciales y expandir de manera ordenada los centros educativos, comerciales e industriales para lo cual es necesario habilitar el uso mixto del suelo para descongestionar las arterias viales.

¿Está de acuerdo con vender la ETB?

La solución no es la venta, es la tecnificación, aplicación de nuevas tecnologías, con una administración gerencial y corporativa.

¿Cómo mejorar la seguridad?

Es necesario instalar cámaras con reconocimiento facial en toda Bogotá; culturizar el pie de fuerza, capacitarlo y formarlo permanentemente para que se acerque a la ciudadanía y generar una estrategia ampliada con gestores de convivencia para custodiar entornos comunitarios.

¿Cómo enfrentar la masiva llegada de migrantes a Bogotá?

Se necesita identificar a través de los (PEP) la ubicación y actividad a la que están dedicados los migrantes para evitar la precarización del empleo y afectar la demanda dela mano de obra local; así mismo, es necesario generar límites al éxodo migratorio.

¿Qué hay que hacer con el relleno Doña Juana?

Es hora de pensar en nuevas alternativas de manejo gestión de residuos sólidos, buscando extraer los materiales reutilizables o recuperables, o de generar energía o combustible a partir de si tratamiento térmico como en África y Europa.

¿Qué megaobra, sin contar el metro, cree que necesita la ciudad?

Anillos viales o carreteras de circunvalación que atraviesen la ciudad y la ampliación de las entradas y salidas de la ciudad.

¿Qué opina de la propuesta de regular las horas de consumo en parques?

Los parques son entornos para disfrutar de la naturaleza y practicar ejercicio, por tal razón, me opongo a esa propuesta populista y violatoria de derechos.

¿Apoyaría un nuevo cobro de valorización ¿Por qué?

No. Las obras que se han cancelado con esta contribución en años anteriores, no se han realizado y no se tiene certeza del hecho generador (cuánto ha valorizado los inmuebles), ni se ha consultado a la comunidad para que decida.

