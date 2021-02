Una jueza le había dado 48 horas a la mandataria para retractarse de decir: “a Peñalosa le importan son sus buses y sus troncales de diesel”. El exalcalde agradeció la decisión.

Después de que la jueza 36 de pequeñas causas y competencia múltiple le diera 48 horas a Claudia López para retractarse por haberle dicho vendedor de buses al exalcalde Enrique Peñalosa, la mandataria lo hizo en la noche de este jueves, aclarando que esa nunca fue su intención.

En diciembre del 2020, en una entrevista con Semana, la alcaldesa dijo: “a Peñalosa le importan son sus buses y sus troncales de diesel, son su juguete”. Tras esto, el exalcalde pidió que primaran sus derechos a la honra, buen hombre e imagen pública al considerar que “no tiene buses ni negocios relacionados con los buses y no tiene troncales diéseles y que estas no son su juguete”.

En el programa Calle a Calle, que fue emitido ayer en la noche, la alcaldesa rectificó sus palabras. “A los jueces hay que hacerles caso y por supuesto lo vamos a hacer, (…) la jueza ha determinado que yo no puedo decir sus buses porque eso da a entender que es dueño personal o empresarial de una empresa que vende buses y que estoy sugiriendo que el se ha beneficiado. Yo quiero decir, con absoluta claridad, que ese no es el sentido de mi comentario y que si así se entendió yo lo corrijo, me retracto”, dijo la mandataria.

Y agregó: “Enrique lo sabe, yo se lo he dicho muchas veces, yo no estoy diciendo que el tenga una empresa ni que sean sus buses y sus troncales que él las venda directamente. Quiero ser más que clara en eso. Yo no estoy sugiriendo que Enrique sea corrupto o bandido, ni que se embolsille una plata de unos buses que el vende”.

López también aclaró que su comentario se basaba en la discusión de si hacer una troncal de Transmilenio por la Séptima o no. “La discusión es que si ese modelo de troncales como el de la avenida Caracas es el que tiene que seguir teniendo Bogotá o si lo que tenemos que hacer es expandir la red de metro. Esa es la discusión. Enrique propuso en el POT que hiciéramos 21 troncales, no una, ni dos, ni tres, 21 troncales como la de la Caracas y muchos en las campañas decidimos que no “, finalizó.

El exalcalde Enrique Peñalosa agradeció la decisión de la jueza por haber protegido su buen nombre.