La mandataria, quien fue recriminada por un sujeto debido a su orientación sexual, aseguró que “la igualdad y el respeto nos enaltecen a todos”. Tras el ataque, la alcaldesa recibió mensajes de apoyo incluso de la oposición y sus contradictores políticos.

La explicación de la decisión de mantener los bicicarriles instalados en varias vías de la ciudad fue el escenario de un penoso ataque homófobico hacia la alcaldesa Claudia López. En el Parque de los Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero, mientras la mandataria hablaba de las razones que la llevaron a convertir en permanentes los carriles para bicicletas, un sujeto espontáneo se acercó y la atacó por su orientación sexual.

“En el nombre Cristo Jesús te reconvengo. Si tú te quieres volver homosexual hazlo tú, pero no le enseñes eso a nuestros hijos. Nuestros hijos no estamos de acuerdo con esas enseñanzas”, dijo, entre otras cosas, el hombre que se presentó en la carpa y que fue retirado por petición de los ciudadanos presentes al evento convocado por la alcaldesa.

Tras el hecho, la mandataria recibió una lluvia de comentarios manifestándole solidaridad por lo ocurrido. Incluso miembros de la oposición en el Concejo y varios contradictores políticos aseguraron que el debate debe darse en torno a los argumentos. Ante tantas muestras de apoyo de todos los sectores, la alcaldesa López se manifestó en sus redes sociales, en las que escribió: “Agradezco desde el fondo del corazón tantas expresiones de solidaridad y cariño. La igualdad y el respeto nos enaltecen a todos”.

Los primeros comentarios de solidaridad que recibió la alcaldesa López provinieron de su gabinete. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que “cada día son menos las personas que discriminan a otras por su orientación sexual, su religión o su color de piel”. Y agregó que Bogotá la eligió para profundizar la tolerancia de nuestra sociedad. “Abrazo a mi querida Claudia. Pa’lante!”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Xinia Navarro, secretaria de Integración Social, manifestó por su parte que la “inteligencia, valentía, conocimiento y empatía llevan a Bogotá por muy buen camino. Mi total admiración y cariño para la alcaldesa y mi rechazo total por los actos de intolerancia en su contra”.

El jefe de gabinete, Felipe Jiménez, aseguró a su turno que “en Bogotá la diversidad es la regla no la excepción. En Bogotá nos encontramos en medio de nuestras diferencias. En Bogotá el clasismo, el racismo y la homofobia no tienen cabida. En Bogotá la discriminación no es bienvenida”.