La mandataria realizó una nueva rueda de prensa para hablar sobre su plan de reactivación económica en la ciudad. Movilidad, salud y educación son los sectores que tendrán mayor inversión en el cuatrienio.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, realizó un nuevo pronunciamiento para explicar cómo se distribuirán los casi $11 billones con los que quieren ampliar el cupo de endeudamiento de la capital. Movilidad, Educación y Salud son el motor del plan de reactivación que prepara el Distrito.

La pandemia puede dejar a gran parte de la ciudad en pobreza debido al cierre que han tenido miles de empresas, sin embargo, según López, el plan apunta a que no esto no ocurra. “Hemos perdido 500.000 empleos en medio de la pandemia. La idea de reducir la pobreza en Bogotá no cesará, menos por una pandemia”, aseguró la mandataria.

Para lograrlo, López espera que el Concejo de Bogotá apruebe el denominado “Plan Marshall”, que busca congelar el Impuesto Predial durante el 2021 y ampliar el cupo de endeudamiento a casi $11 billones. Con estos recursos, el Distrito quiere invertir en programas de educación, nuevas obras de infraestructura, obras en movilidad, como el corredor verde de la séptima y el metro, proyectos de vivienda que beneficien a los bogotanos y un sistema de salud de “lujo”.

“No nos podemos quedar con esa deuda de crecimiento, pedimos al Concejo que nos de el cheque a la inversión y el cupo que se necesitan para generar empleo”, aseguró López, quien también dijo que la ciudad tendría que demostrar que tiene la capacidad de pagar esta deuda en diez años para obtener el préstamo.

En total serán $109 billones de inversión para este cuatrienio, los sectores con mayor rubro económico son: movilidad ($37 billones), educación ($23,7 billones), Salud ($16,3 billones), Hábitat ($7,2 billones) y Secretaría de Integración Social ($6,5 billones). Los Fondos de Desarrollo Local, la Secretaría de Seguridad y el sector cultural son otros que también tendrán recursos de la inversión total.

Finalmente, la alcaldesa aseguró que estos proyectos para la reactivación económica quedaban en manos del Concejo de Bogotá, por lo que solicitó que fuera estudiado de manera urgente, debido a que la ciudad deberá comenzar muy pronto las acciones para apoyar a las Mipymes y para generar nuevos empleos en la capital.