Claudia López dice que es posible que Bogotá experimente otro pico en noviembre

Sin embargo, la mandataria aseguró que este y otros eventuales picos no significarán un riesgo de colapso para el sistema hospitalario de la ciudad.

Bogotá avanza en su reactivación económica. Este martes el Distrito presentó a la ciudadanía la implementación de los pilotos de ‘A Cielo Abierto’, una estrategia que busca reactivar sectores como restaurantes, gastrobares, cines (en la modalidad de auto cines) y teatros. Todo al aire libre y respetando las medidas de autocuidado y distanciamiento social.

En rueda de prensa, la alcaldesa aseguró que es probable que en noviembre se vuelva a registrar un nuevo pico de contagios, con lo que se subiría el nivel de ocupación en el sistema hospitalario. Y no solo eso, sino que, como ya lo había dicho previamente, podrían ser muchos más los que lleguen.

No obstante, la mandataria dio un parte de tranquilidad al asegurar que estos eventuales picos no representarán un riesgo significativo de colapso al sistema hospitalario de la ciudad. “Por ese susto creo que ya pasamos”, aseguró. “Probamos que los hospitales públicos y privados sean capaces de multiplicarse, ampliarse y extenderse. Entonces, alta ocupación va a volver a ver, pero no tendremos que enfrentarnos a un riesgo de colapso”, enfatizó.

Según cifras de la base de datos del Distrito, la ocupación más alta de UCI´s que registró la ciudad fue el 26 de julio, cuando se alcanzó el 92,2 %. Desde entonces la gráfica ha venido en una pausada caída hasta alcanzar la cifra que consolida este martes, la cual es del 71,8 %. Lo anterior se ha logrado gracias a los esfuerzos (los cuales tuvieron capítulos de incertidumbre) del Gobierno Nacional y del Distrito, mediante los cuales se ha logrado que Bogotá tenga 1.857 camas disponibles para atender a personas con afectaciones relacionadas a COVID-19. A esto también se suma la desaceleración de la propagación del virus por cuenta de las cuarentenas, el distanciamiento social y la implementación de protocolos de bioseguridad.

Según el más reciente informe de casos confirmados de COVID-19, Bogotá concentra 211.300, de los más de 615.168 que tiene todo el país. De estos más de 150.700 personas han logrado recuperarse (el 71,5 %), mientras que otros 47.800 (22,7 %) aún combaten el virus en presentando un estado leve, moderado (6.191, 2,94 %) y grave (626, 0,3 %). Lamentablemente más de 5.400 personas han fallecido en medio de la batalla contra este virus, representando un 2,58 % del total de los casos.

Mientras tanto, la ciudad adelanta esfuerzos para implementar lo que López ha denominado como “la nueva realidad”, en la que se suman las reactivaciones de ciertos renglones de la economía que habían permanecido apagados. Es incierto pensar en cuánto tiempo demorará esta forma en la que se tiene que seguir la cotidianidad, razón por la cual la alcaldesa previó que habrá celebraciones de amor y amistad, halloween, navidad y año nuevo, pero todas apegadas a las formas para mitigar la propagación del virus y dependiendo de qué tan significativos puedan ser, eventualmente, los rebrotes que se puedan presentar.