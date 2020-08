La alcaldía dice que los pilotos para los colegios ya no se podrán realizar, aunque el Ministerio de Educación asegura que eso es falso. El comercio al por menor tendrá un día más para poder laborar en la capital.

En la noche del martes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que, después de escuchar las solicitudes de algunos sectores se modificaron algunas de las medidas anunciadas para la “nueva realidad”. En ese sentido, dijo se le hizo la solicitud al ministerio de Transporte para que nos autoricen el piloto en el aeropuerto El Dorado. Según la alcaldesa, además, los pilotos en los colegios quedaron cancelados por que así lo ordenó el Gobierno nacional. No obstante, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, la desmintió.

Según López, la Alcaldía recibió una notificación del Ministerio de Educación informando que en septiembre solo habría pilotos en instituciones educativas en municipios que no tengan casos de COVID -19 o que tengan baja afectación. “Bogotá no está en esa categoría. Tenemos el virus y aunque tenemos una afectación menor, todavía no es suficiente. De manera que durante septiembre no podrá haber colegios, ni siquiera en pilotos”, explicó la alcaldesa en la noche del martes.

Sin embargo, la ministra de Educación María Victoria Angulo, dijo este miércoles en Blu Radio que en ningún momento se había prohibido la realización de pilotos para volver a las clases presenciales. “Nosotros nunca como Ministerio le hemos respondido que no, ni a ella (Claudia López) ni a ninguna entidad, porque este nuevo decreto que sacó el Gobierno para nada exceptúa temas de educación”, aseguró Angulo en la emisora. Ante este cruce de versiones, la Alcaldía no ha hecho ninguna precisión lo cual es clave por sus implicaciones.

Y es que, según López, esa supuesta restricción para los colegios,deja libre un “cupo epidemiológico” dentro del plan de reactivación que se entregó a dos actividades que enviaron mayores peticiones. La primera, el comercio al por menor, que pidió que se le diera más días para laborar pues inicialmente estaban autorizados para hacerlo de jueves a domingo. Y ahora quedaron con permiso para laborar de miércoles a domingo pero solo hasta las 9:00 p.m.

“Tuvimos reuniones con diferentes comerciantes, del sector de La Alquería en Puente Aranda, de San Victorino, del 20 de julio, del sector de Los Luceros en Ciudad Bolívar, quienes insistieron que solamente cuatro días era un poco restrictivo. Dado que tenemos el nuevo cupo tomamos dos decisiones: la primera, asignarle un día adicional al comercio al detal que no vende bienes esenciales y la segunda es abrir dos posibilidades para que los bogotanos puedan asistir a cultos”, explicó López.

La otra actividad permitida será el auto-culto, que consiste en asistir a misas en vehículos de trasporte para así garantizar el distanciamiento social. Funcionaría tal cual como las estrategias de autocine. Y la otra opción es una actividad denominada “asómate a la ventana”, que consiste en que los bogotanos puedan asistir a misa sin salir de casa. “Para que no necesariamente sea solo en vehículos, sino que las familias estando en sus casas desde su ventana con alguna logística que organizaremos de común acuerdo podrán tener cultos en esas dos modalidades”, dijo la alcaldesa.

El decreto con las nuevas modificaciones ya fue publicado y enviado al Ministerio del Interior para que este lo autorice. Las personas que quieran revisarlo a detalle podrán hacerlo dando clic en este link. A la media noche de este miércoles termina la cuarentena estricta en Bogotá y comienza esta nueva fase de “nueva realidad” en la ciudad.