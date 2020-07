La mandataria se refirió este martes a la solicitud de 14 asociaciones medico-científicas sobre decretar cuarentena general en la capital, ante el aumento de casos de COVID-19.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en las últimas horas sobre la solicitud que hicieron 14 asociaciones médico-científicas y agremiaciones médicas nacionales, que sugirieron a la mandataria y al presidente Iván Duque implementar una cuarentena general en Bogotá para frenar la velocidad de propagación del COVID-19.

Las 14 asociaciones le enviaron el lunes la solicitud al Gobierno, señalando que el país está en una “situación de desastre”. José Luis Accini, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (AMICCI), dijo que “se va a presentar, y ya se está presentando, un desequilibrio entre la demanda y la oferta en términos de capacidades de respuesta de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Puedo tener 10 mil camas en el país, pero si esto no tiene las capacidades y la eficiencia resolutiva, que se las da el talento humano, no vamos a conseguir el propósito de la atención del paciente en estado crítico”.

En contexto: Catorce asociaciones médicas le piden al Gobierno cuarentena inmediata en toda Bogotá

Claudia López anunció este martes que no descarta esa posibilidad de una cuarentena generalizada, y señaló que “entiendo a los médicos, yo estoy tan preocupada como ellos y he dicho que Bogotá y Colombia deberían prepararse para una cuarentena estricta. Pero como casi siempre pasa, en principio nos dijeron que no y ahora los hechos están demostrando que es una necesidad”.

Y es que la situación es delicada. En Bogotá, los contagios pasaron de 4.305 casos el 11 de mayo a 14.537 el 11 de junio y, con corte a 13 de julio, la ciudad reporta 51.281 contagios, con una ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo del 91.2 %, según los últimos datos del Observatorio de Salud de Bogotá SALUDATA de la Secretaría de Salud. Según los expertos, “estos datos epidemiológicos reclaman medidas drásticas que frenen la propagación del virus y disminuyan el riesgo de la mortalidad”.

Le puede interesar: Cuarentena por localidades: hoy vuelven las multas a quienes violen el aislamiento sin razón

Frente a los requerimientos de las agremiaciones, Claudia López explicó que en la capital se está aplicando una cuarentena estricta para cerca de 2.5 millones de bogotanos, repartidos en ocho localidades, que se están quedando en sus casas. “Decidimos hacerlos en turnos por la heterogeneidad de cómo está el virus en cada grupo de localidad. Es muy distinta la situación y las comorbilidades en el sur que en el noroccidente del a ciudad. Estamos yendo a cuarentena como si fuéramos una Medellín entera, así de grande es Bogotá. A diferencia de Medellín, que va a ir a cuarentena por cuatro días, aquí estamos en cuarentena de 15 días en tres grupos”, explicó López ante los micrófonos de W Radio.

La mandataria, sin embargo, aclaró que la posibilidad de cuarentena general no depende solo de su administración. “Si es necesaria la haremos, pero ustedes saben bien que esa no es la opción del Gobierno Nacional, y con los equipos epidemiológicos, tanto del Gobierno como de la Alcaldía, decidimos que este esquema de cuarentenas por localidades podía ayudarnos en este momento, pero yo nunca descarto una general si fuera necesario”.

Lea también: Fenalco Bogotá asegura que la cuarentena tendrá efectos “catastróficos” para el comercio

Frente a la ocupación de UCI, la mandataria local reconoció que durante las próximas semanas la capacidad del sistema va a estar “todo el tiempo a tope, no vamos a tener una cama vacía prácticamente en las próximas semanas. Todos los días instalamos nuevos ventiladores, pero todos los días se ocupan [las UCI] y así nos va a seguir pasando, por eso el sistema hospitalario está en alerta roja y la ciudad en alerta naranja”.

Cabe recordar que la cuarentena por localidades durará 15 días en cada sector y que irá de la siguiente manera: del 13 al 26 de Julio están en cuarentena las localidades de Ciudad Bolivar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Del 27 de julio al 9 de agosto estarán en cuarentena las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Mientras que del 10 al 23 de agosto el turno es para las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos.

*Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

*Apóyanos con tu suscripción.