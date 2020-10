Claudia López pide al Gobierno $1,8 billones para evitar el crecimiento de la pobreza

La mandataria le presentó al presidente Iván Duque y a su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un plan con el que asegura se mitigará el riesgo de que la pobreza crezca en la capital del país. Estos son los beneficios que recibirán los bogotanos.

Este jueves la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, comunicó en una rueda de prensa que le entregó al Gobierno Nacional un plan, denominado “Acuerdo social por Bogotá”, con el que se pretende mitigar el riesgo de que la pobreza crezca en la ciudad.

“Bogotá le propone al Gobierno Nacional unir esfuerzos e inversiones para rescatar a una generación de mujeres y jóvenes que están en riesgo de perder una década de sus vidas sumidos en la pobreza. Buscamos alternativas que los saque de la pobreza y los vincule a la educación y el mercado productivo de Bogotá. Eso podría costar $3,4 billones, de los cuales la Alcaldía Mayor de Bogotá pondría $1,6 billones, y le solicitamos al gobierno que aporte $1,8 billones”, comunicó la mandataria.

Esta estrategia está compuesta por seis pilares. El primero de estos es garantizar un ingreso mínimo a los cerca de 900.000 hogares que, según lo ha confirmado el DANE, están en pobreza extrema, pobreza y riesgo de vulnerabilidad. Se estima que más de la mitad de estos están encabezados por mujeres. “Si no hacemos algo ya se empobrecerán más las mujeres de Bogotá, tendrán más cargas en el hogar y sus hijos tendrán menos oportunidades de educación y empleo”, agregó.

El segundo es brindar oportunidades de educación y futuras opciones de empleo para los jóvenes de la ciudad. Desde el Plan de Desarrollo Distrital, la alcaldesa ha propuesto ofrecer 20.000 cupos de educación superior con matrícula cero, pero asegura que con los recursos que brinde el Gobierno Nacional este número podría alcanzar las 66.000 personas.

El tercero es en materia de salud. Aquí se busca destinar $385.000 millones a garantizar subsidios parciales a personas que no tienen empleo, pues estas quedan en el limbo de no poder seguir participando del régimen contributivo, pero tampoco pueden empezar a hacer parte del régimen subsidiado. Se estima que esto beneficiaría a 300.000 familias. Con esto también se buscaría alcanzar a aquella población que actualmente no cuenta con una afiliación a ninguno de los dos regímenes.

El cuarto es un apoyo a las microempresas, las cuales generan más del 60 % del empleo de los Bogotanos. “Salvar a las microempresas es salvar el empleo”, dijo. Se destinarán $117.000 millones en frentes como aumentos en las líneas de crédito (la de independientes con el Fondo Nacional de Garantías; las que se vienen trabajando con Bancoldex; y crear una nueva línea con el Fondo Nacional de Garantías).

El quinto busca generar más empleo y vivienda. La construcción es la actividad que más empleo puede generar en la ciudad, la cual podría verse impulsada si el Concejo de Bogotá aprueba los propuesto en los proyectos de aumento en el cupo de endeudamiento de la ciudad y el denominado ‘Plan Marshall’. La apuesta del Distrito es que si se apuesta en esta vía se estaría generando un impacto doble, uno en la generación de trabajo y el otro en el acceso a casa propia.

El sexto eje está enfocado en redistribuir el cuidado, para que más mujeres puedan emplearse. Para esto el Distrito propone asumir parte de sus cargas en el hogar por medio de la garantía de más cupos en jardines infantiles, más apoyos y atención a adultos mayores y personas en condición de discapacidad. A esto se suma también opciones de educación para que puedan capacitarse para entrar en el mercado laboral.

Según la mandataria, estas ayudas son las que está pidiendo la ciudadanía desde el año pasado, cuando inició el paro nacional. Para ella, esta problemática no se soluciona con protocolos en las movilizaciones, sino con soluciones a esas peticiones que se están elevando a los gobiernos.

“Estamos esperando la reunión con el ministro de Hacienda para poder discutir este paquete de acuerdo social”, concluyó.