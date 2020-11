Claudia López pide que no se use memoria de Dilan Cruz para cometer actos violentos

Para este lunes hay plantones convocados en homenaje a Dilan Cruz, pues se cumple un año desde su asesinato. Por eso, la mandataria pidió que no se utilice su memoria para cometer hechos vandálicos o violentos.

Este lunes 23 de noviembre se cumplirá un año del asesinato de Dilan Cruz, quien recibió el impacto de un proyectil en su cabeza por un agente del Esmad en medio de las protestas del Paro Nacional 2019. Por ello, en homenaje, se realizarán plantones en la capital. La alcaldesa Claudia López pidió que estas jornadas sean pacíficas y que no se utilice el nombre de Cruz para cometer actos vandálicos.

“De esas cosas dolorosas que pasaron el año pasado en Bogotá, está la muerte de Dilan Cruz. Precisamente como se cumple un año hay programados varios homenajes. La familia nos ha dejado saber que ellos, como siempre, hacen un llamado a que el homenaje sea pacífico”, dijo la mandataria.

Por eso, López pidió a la ciudadanía no cometer actos vandálicos o de violencia durante la conmemoración. “Que no se use el nombre ni la memoria de Dilan para hacer actos que su familia no aprueba. Su familia lo que quiere es que se honre su memoria no que haya algún tipo de violencia, todo lo contrario”, aseguró la mandataria.

El plantón convocado estará enmarcado en una serie de actividades culturales, cacerolazos y velatones, las cuales se llevarán a cabo desde las 2:00 de la tarde de este lunes. En el evento habrá intervenciones musicales, culturales, transmisiones en vivo de proyectos audiovisuales realizados en memoria del joven de 18 años, y sus familiares y amigos darán unas palabras de clamor de justicia.

El evento llevará el mensaje “Dilan, que tu memoria permanezca en nuestra lucha” y se desarrollará hasta las 9:00 de la noche. Dilan Mauricio Cruz Medina era un estudiante de 18 años. Resultó gravemente herido en medio de un enfrentamiento con el Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad) el 21 de noviembre del año pasado y falleció en el Hospital San Ignacio dos días después.