Claudia López se defiende de quienes la llamaron xenófoba

La mandataria respondió a las críticas que recibió por algunos concejales y ciudadanos. Según ella, no se puede negar que hay migrantes delincuentes y que callar o insultar a aquellos que manifiestan esto, no solucionará nada.

Las declaraciones de Claudia López luego del asesinato del patrullero de la Policía de Bogotá, Edwin Caro, produjeron una oleada de críticas, pues desde algunos sectores estas palabras se consideraron xenofóbicas y podían poner en riesgo la vida de los migrantes. Entre los que criticaron estos señalamientos están 24 concejales de la ciudad, quienes por medio de una carta le pidieron retractarse de lo dicho. La mandataria respondió.

En medio de una entrevista con Noticias Caracol, López se refirió a quienes criticaron sus declaraciones. Manifestó que los concejales que solicitaron su retractación deben salir a las calles y verificar la realidad por ellos mismos.

“No caigamos en la hipocresía. Invito a los concejales a que en vez de estar en Zoom vayan a los barrios y hablen con la gente. Resulta que ahora los colombianos, bien fregados que estamos, aquejados por una situación de desempleo e inseguridad que ha generado la pandemia, nos van a insultar y a decir xenófobos por una situación real que está pasando” dijo la alcaldesa.

Además, recalcó que no se estaban refiriendo a la totalidad de la población migrante venezolana, pero que era importante “no tapar el sol con un dedo.”

“Resulta que nuestra gente, además de agredida, ahora desconocida e insultada por gente que cree que no podemos hablar de los problemas. ¿Entonces nos tenemos que callar? No, los problemas no se solucionan ni callándolos ni ocultándolos”, puntualizó.

De igual forma, Claudia López hizo énfasis en que la mayoría de los migrantes que llega a la capital son gente humilde y trabajadora, pero que a quienes cometan delitos, hay que judicializarlos y si es necesario deportarlos.

A pesar de esta defensa y ratificación de las declaraciones que entregó ayer tras la muerte del patrullero Edwin Caro, las críticas desde partidos políticos hacia la mandataria no han cesado y la han señalado de hacer estas afirmaciones luego de su caída en las encuestas de aprobación a su gestión.