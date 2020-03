Gobernadores se hacen la prueba del COVID-19 ante el riesgo de contagio

Los casos de coronavirus siguen aumentando en el país. A la fecha se reportan 145 casos, de los cuales 56 se encuentran en Bogotá. Frente a la propagación del virus y atendiendo el protocolo ordenado por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud, la alcaldesa Claudia López se realizó una prueba este viernes en su casa para descartar cualquier tipo de sospecha, luego de asistir al evento 'Vive Popayán' la semana pasada, en donde partició el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien confirmó que tiene coronavirus.

Voceros de la Alcaldía de Bogotá anunciaron que el resultado de la prueba de López sale en 24 horas.

Siguiendo protocolo @Bogota me hicieron seguimiento del equipo epidemiologico, el cual determinó hacerme la prueba COVID-19. Debo permanecer en casa hasta tanto salga el resultado y usar tapabocas. Me siento bien, sin ningún síntoma. Desde acá seguiré trabajando para cuidarnos. pic.twitter.com/3mliwjuGrU

Este mismo viernes, Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, anunció a la opinión pública que se había hecho la prueba, debido a que se sentó a “seis puestos” del alcalde de Popayán, durante una reunión con el Gobierno Nacional.

Hace unos días asistí a una reunión en @infopresidencia y me senté a seis puestos de @jclopezcastri quien resultó positivo en prueba de coronavirus. Disciplinado al protocolo y responsable con las personas a mi alrededor, me he practicado prueba y esperaré el resultado en casa. pic.twitter.com/qyOo8Ktn0f