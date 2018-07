Claudia Puentes será la nueva secretaria de Educación de Bogotá

Luego de que el presidente electo Iván Duque anunciara que su ministra de Educación será María Victoria Angulo, actual secretaria de Educación de Bogotá, se conoció que su reemplazo en Bogotá es Claudia Puentes, quien está a la cabeza de Catastro Distrital.

Puentes es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una especialización en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Externado y una maestría en Políticas Públicas de la University of Chicago. Dentro del Distrito ha estado en la Secretaría de Hacienda, donde se desempeñó como subdirectora de Impuestos a la Propiedad (1998-2002).

Posteriormente encabezó el equipo negociador del TLC entre Colombia - Estados Unidos, fue vicepresidente de FTI Consulting, donde se encargaba de diseñar estrategias y manejo de crisis en comunicaciones y opinión pública, y directora financiera y de conmunicaciones de la Corporación Fondo de Prevención Vial.

No es ajena a la educación. En el transcurso de los últimos años ha sido profesora asistente de la University of Chicago-Harris School of Public Policy, asistente de Investigación de Shobebank Advisory Services en Chicago y docente de la Universidad Externado de Colombia.

En febrero de 2016, fue nombrada directora de Catastro Distrital, donde según ella, han logrado "visibilizar la mejor infraestructura de datos espaciales de América Latina con más de 75 nuevos niveles de información. Somos la única ciudad de Colombia con su información catastral completamente actualizada. Empezamos a exportar conocimiento y los ingresos de la organización son hoy 4 veces mayores a lo que fueron en 2015".

Claudia Puentes entra a la Secretaría de Educación con varios retos de por medio. Además de continuar con el plan para reducir la deserción escolar, el próximo año y medio será decisivo para la entrega de los 30 colegios nuevos y las 32 restituciones que prometió al inicio de su administración Enrique Peñalosa.

Actualmente, en el Concejo, el Distrito busca vigencias futuras por $369.674 millones para entregar en concesión 13 colegios nuevos.