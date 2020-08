Aunque la alcaldesa Claudia López dijo que los colegios públicos podrían regresar a las clases semipresenciales a finales del septiembre, la Secretaría de Educación aclaró que todavía no se había tomado una decisión e informó los tres requisitos claves para volver a las aulas.

Volvió el debate sobre si se deberían o no implementar las clases semipresenciales en Bogotá, luego de que la alcaldesa Claudia López asegurará que se tenía contemplado que a finales de septiembre regresaran los estudiantes a las aulas. Sin embargo, la Secretaría de Educación aclaró que, si bien se estaba contemplando esa posibilidad, no era una decisión tomada, por lo que, por el momento, no se tiene una fecha establecida de un posible regreso a clases.

“Volver a las clases semipresenciales en septiembre es el modelo que ha planteado el Ministerio de Educación y nosotros creemos que es el correcto. En ese caso no todos los niños podrán volver al mismo tiempo al colegio y ciertamente eso no será ahora, sino para finales de septiembre cuando ya hayamos pasado esta etapa de contagio”, dijo la alcaldesa en la entrevista con Noticias Caracol.

La mandataria también explicó que, para tomar esta decisión, se tendrá en cuenta el criterio de los padres y que, en caso de adoptar la modalidad semipresencial, no sería obligatorio. “Obviamente esto será voluntario. Si un padre considera que todavía no debe mandar a su niño está perfecto. Estamos pensando es en los niños que no tienen conexión a internet y que no tienen computador. Ellos son nuestra prioridad. Tenemos que ayudarlos sin arriesgarlos”, aseguró la mandataria.

Frente a las declaraciones de la mandataria, la Secretaría de Educación aclaró que no era una decisión tomada, pero que sí se estaba valorando la posibilidad de volver a las clases semipresenciales. Para eso se adelantan una mesa de trabajo liderada por la alcaldesa y la secretaria de Educación, Edna Bonilla, quienes tienen tres criterios claves para tomar dicha decisión:

* Que la curva epidémica baje

* Que los casos positivos disminuyan

* Que se tenga control en las UPZ en las que se vayan a abrir colegios.

Cabe recordar que, en varias ocasiones, profesores y agremiaciones escolares han salido a marchar en la capital en contra de un regreso a las aulas, pues aseguran que los colegios no están listos para retomar la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad necesarias.