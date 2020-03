Colectivo animalista denuncia maltrato y sacrificios en el Instituto de Protección Animal

Un colectivo de animalistas publicó en su cuenta de Twitter diferentes denuncias que comprometen la gestión del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Según dijo el colectivo a El Espectador, las situaciones expuestas en sus redes sociales se conocieron a través de personas que trabajan actualmente en la entidad, voluntarios y dos exfuncionarios del Instituto.

Las quejas que se enlistan en la publicación están contenidas en una denuncia anónima radicada ante la Personería de Bogotá por una denunciante anónima. En su respuesta, el ente de control confirmó que el caso fue asignado a la secretaría común – Asuntos Disciplinarios, encargada de dar trámite y respuesta a la petición.

Quien denunció los hechos asegura que “se están presentando graves irregularidades, se volvió a la matanza de animales del antiguo zoonosis y los animales viven un completo infierno en el lugar”.

Para empezar, indicó que se presenta una grave situación de hacinamiento, pues hay cerca de 500 animales cuando la capacidad debe ser de 400. Además, que los animales permanecen entre sus excrementos, sucios, con altos niveles de estrés y se atacan entre ellos causándose graves heridas e incluso la muerte.

Aseguró que, para liberar cupos, están seleccionando caninos sanos y les practican eutanasia, y están soltando perros capturados por el equipo CES (capturar, esterilizar, soltar).

Sobre la alimentación de los animales, afirmó que solo reciben una comida al día, mantienen ayunos prolongados por 17 horas y están sobreviviendo con comida regalada, de mala calidad que les causa diarrea y vómito.

En otro de los puntos, agregó que hace un mes no hay medicamentos, no hay vacunas ni desparasitantes y los perros están muriendo. Finalizó indicando que los perros no están saliendo de sus caniles, cuando esto debe hacerse mínimo dos veces al día y solo unos pocos voluntarios pasean algunos animales.

Ante la polémica que se desató por las acusaciones, el Instituto de Protección y Bienestar Animal también abrió un hilo explicando el asunto. La entidad aseveró que la Personería Delegada para el Sector Ambiente de Bogotá realizó una visita a las instalaciones del Instituto en la que concluyó que los servicios de la UCA (Unidad de Cuidado Animal) se vienen prestando con normalidad y dentro de los protocolos establecidos.

“En visita de hoy a nuestra Unidad de Cuidado Animal, Personería Delegada para Secretaría Ambiente de Bogotá hizo recorridos por el almacén, la bodega general de alimentos y los demás pabellones, en los que verificó existencia de comida, insumos y medicamentos”, informó la cartera.

En ese sentido, la entidad negó que se estuvieran soltando perros para liberar cupos y que es falso que se haya sacrificado algún animal por razones de sobrecupo. “Si se ha tenido que incurrir en alguna eutanasia humanitaria durante este período, ha sido por razones estrictamente médicas y esto es algo que está contemplado en la ley”.

Terminó la visita de la Personería Delegada para el Sector Ambiente de Bogotá a las instalaciones de nuestra Unidad de Cuidado Animal. El resultado es que los servicios de la UCA se vienen prestando con normalidad y dentro de los protocolos establecidos. pic.twitter.com/WtRfp8Fx99 — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) March 2, 2020

Ante las denuncias conocidas por redes sociales sobre el Instituto, informamos que a esta hora nuestro Subdirector de Fauna atiende a la Personería de Bogotá en verificación de condiciones de la Unidad de Cuidado Animal. pic.twitter.com/Y5Y2X3yt2E — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) March 2, 2020

Cabe mencionar que, en la denuncia expuesta, también se habla sobre varias inconsistencias e irregularidades en algunas contrataciones que se han hecho en la entidad que ahora está a cargo de Nelson Javier Gómez. Sin embargo, el instituto no se refirió a estos señalamientos.

#ATENCIÓN Esta semana nos llegaron estas graves #DENUNCIAS de #CORRUPCIÓN en la nueva administración de @AnimalesBOG y sobre graves hechos con los animales en la Unidad de Cuidado Animal. Denuncias radicadas en @personeriabta @VeeduriaBogota @ContraloriaBta

ABRIMOS HILO pic.twitter.com/5AOCoP5iq0 — Colectivos por los Animales (@Col_Animales) March 2, 2020

“Solicitamos urgente la intervención de las entidades competentes, para garantizar que el dinero destinado a los animales no sea usado por politiqueros, concejales, directivos y contratistas, para sus fines personales, burocracia y corrupción”, concluye la denuncia.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook