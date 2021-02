Colegios de Cundinamarca regresan a clases desde la virtualidad

Este lunes 1 de febrero los colegios públicos inician el año escolar, bajo clases virtuales y guías físicas. Se espera que en marzo comience la alternancia.

Es lunes 1 de febrero, los colegios públicos de Cundinamarca empiezan un nuevo año escolar nuevamente desde la virtualidad, debido a que el departamento atraviesa el segundo pico de la pandemia.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, durante todo el mes de febrero se continuarán con las clases a distancia a través de la virtualidad y el apoyo de guías físicas para quienes no tienen el acceso, mientras se garantizar las condiciones adecuadas para el inicio de las clases presenciales en alternancia.

“Cerca de 200.000 niños iniciarán clases en la modalidad de no presencialidad, siempre de la mano de los rectores, coordinadores y de los grandes docentes de nuestro departamento. Tenemos 108 comités que estarán evaluando durante febrero cuáles deben ser las medidas a partir de los meses siguientes a partir de la condición de cada municipio frente a la pandemia y el plan de vacunación”, dijo el gobernador Nicolás García.

En total, son 199.944 niños y jóvenes los que están matriculados en colegios oficiales del departamento y que iniciarán clases este lunes. De la misma forma, la Gobernación indica que aún quedan disponibles 25.376 cupos en 275 instituciones.

De la misma forma, García informó una reducción en la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) al 66%, cifra que no se alcanzaba desde que comenzó el segundo pico de la pandemia. “Tranquilidad sí, pero no podemos confiarnos. Esta disminución nos va a permitir seguir hablando de recuperación de la economía, de no tener más cierres y de poder ayudar a otros compatriotas de otros departamentos o Bogotá”.

En el departamento hay 4.354 casos activos de los cuales 82 se encuentran en UCI. La mayoría de los casos activos se reporta en Soacha, Fusagasugá, Zipaquirá y Girardot.