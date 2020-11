Además, la alcaldesa señaló que de ahora en adelante la educación no va a volver a ser completamente presencial, así como se tienen los estándares para un regreso a clases seguro.

En medio del balance con la Secretaría de Desarrollo Económico, la alcaldesa Claudia López indicó que los colegios públicos volverán a la presencialidad gradual el próximo año, pese a la negativa de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y Fecode. “No más excusas. Bogotá está preparada responsablemente para hacerlo con todos los estándares de seguridad, que cuiden a los niños, niñas, maestros y maestras”.

Asimismo, indicó que se espera que los profesores mayores de 60 años, que son el 20% de la planta, sigan dando clases virtuales, a las que se unirían aquellos que viven con personas de alto riesgo. “Con todas esas precauciones, más los tapabocas y el lavado de manos, la educación vuelve en enero sin excusas”, dijo la mandataria.

En cuanto a cómo será de ahora en adelante la educación, López indicó que no volverá a ser siempre presencial. “De aquí en adelante va a ser siempre una compilación de presencialidad, virtualidad, nuestro canal de televisión y actividades de formación artística y cultural que haremos con Cultura Recreación y Deporte. De una forma más potenciada y organizada, va a ser nuestra jornada 2.0”.

Finalmente, la alcaldesa hizo énfasis en el alto costo de la cuarentena sobre la educación. “El problema es que no lo estamos viendo ahorita. Se va ver reflejado en unos años y es el costo más alto”.

Por su parte, la Secretaría de Educación informó que ya están en marcha los pilotos en colegios públicos y privados para el regreso a las clases presenciales y se sigue manejando la reapertura gradual, progresiva y segura (GPS), para la cual los colegios deben implementar los protocolos de seguridad e inscribirse a través de la página del Distrito.

Dentro de las condiciones, está que en un salón no puede haber más del 20% de los estudiantes, así como se debe garantizar que las jornadas escolares no superen las cuatro horas, haya constante lavado de manos y permanente uso del tapabocas. Es por ello que varios colegios privados ya iniciaron los pilotos con los estudiantes de los últimos grados.

“Esto consensuado con los padres de familia quienes deberán autorizar el regreso de sus hijos a las aulas, si así lo quieren. Nadie estará obligado a regresar. Si bien el próximo año algunos colegios podrían regresar de manera presencial, no va a ser como en 2019, el aforo será reducido y se tiene que garantizar el distanciamiento”, informó la Secretaría.

Al respecto, William Agudelo, presidente de la ADE, asegura que la alcaldesa les está echando toda la culpa a ellos, pero manifiesta que no existen en los colegios las condiciones de bioseguridad ni de infraestructura. “La estrategia GPS fracasó porque los padres no han querido enviar a sus hijos al colegio, ni los profesores de planta lo han hecho. Ella está ofendida, pero es que no hay condiciones. Nosotros somos los más interesados en volver porque ahora tenemos hasta tres jornadas, pero no hay condiciones, antes le quitaron recursos a los colegios”.