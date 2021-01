Comerciantes protestaron por cuarentenas sectorizadas en Bogotá

Los vendedores del barrio La Gaitana, de la localidad de Suba, aseguran que su economía ya no soporta más cierres.

En la noche del pasado miércoles, comerciantes del barrio La Gaitana, de la localidad de Suba, protestaron debido a la extensión de la cuarentena por UPZ anunciada por la Alcaldía de Bogotá. Según los vendedores, sus establecimientos “no aguantan” más cierres.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció que, si bien se acaba la cuarentena por localidades, el confinamiento sectorizado sigue, pues a partir del sábado 30 de enero nueve Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) comenzarán un aislamiento, el cual terminará el próximo 12 de febrero.

El barrio de La Gaitana hace parte de la UPZ Tibabuyes, la cual entra en la medida de cuarentena sectorizada, sin embargo, este barrio recién va a terminar su turno de confinamiento estricto, pues hace parte de las siete localidades que están terminando su turno del aislamiento.

Es decir que estos comerciantes seguirán de largo con la cuarentena estricta hasta el 12 de febrero, lo que significara casi un mes en confinamiento. “Venimos de un cierre de cuarentena y ya no se aguanta más”, dijo uno de los vendedores que hacía parte de las protestas a Noticias Caracol.

Otra de las comerciantes aseguró que esta medida es una “mentira” debido a que hay personas que no cumplen con el aislamiento. De acuerdo con los vendedores la protesta se realizó para pedirle a la Alcaldía que los deje laborar durante los cierres. “Nosotros no les pedimos ayudas porque no nos las han dado y no nos la van a dar. Lo que necesitamos es que nos deje trabajar. Esta vez nos declaramos en desobediencia, ya no aguantamos más”, dijo otra de las comerciantes del sector en el noticiero.

Respecto a esto se pronunció el secretario Gómez, quién dijo en Noticias Caracol que el Distrito había estado acompañando la protesta. “Allí las autoridades estuvieron desde el inicio de la situación, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, también estuvo atento. Estas medidas se dieron por cuenta la pandemia, por eso le hacemos un llamado a la comunidad para que extremen el autocuidado”, dijo.

Los comerciantes esperan que el Distrito entable un diálogo con ellos y les den soluciones concretas.