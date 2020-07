Suba, Engativá y Barrios Unidos son las tres localidades que entrarán en confinamiento estricto y se juntan al aislamiento que mantienen Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Bosa y Antonio Nariño.

Bogotá está lista para comenzar este viernes 31 de julio la tercera y última fase de la cuarentena por localidades que se adelanta desde el pasado 13 de julio en la ciudad. Suba, Engativá y Barrios Unidos son las tres últimas localidades que entrarán en confinamiento estricto y que se juntarán, durante seis días, a la cuarentena en la que ya se encuentran Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Bosa y Antonio Nariño desde el pasado 23 de julio.

El confinamiento para estas tres localidades acabará el próximo 14 de agosto, día en que también finalizará la cuarentena sectorizada. Esto quiere decir que solo las personas que trabajan en los sectores exceptuados (servicios de abastecimiento, salud, seguridad, telecomunicaciones y transporte) podrán salir a la calle.

Los comercios que no hagan parte de esta lista de excepciones no podrán abrir, así su trabajo se desarrolle en zonas que no están en cuarentena estricta. En ese sentido, los establecimientos comerciales no podrán tener atención presencial en estas localidades, pues de hacerlo corren el riesgo de ser multados y hasta selladas.

En conjunto, hay restricción de actividades de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., franja horaria en que ningún habitante de estas localidades podrá circular por las calles. Además, se prohibió el expendio de bebidas alcohólicas y las salidas para realizar ejercicio.

“Queremos hacer una recordación muy importante a aquellas personas que sufren de hipertensión, diabetes y obesidad. Estos días son determinantes para proteger su vida, por eso esperamos que guarden el aislamiento y así poder proteger su salud”, dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Cabe recordar que, a partir de esta semana, las personas que tienen estas patologías tendrán que confinarse de manera obligatoria sin importar la localidad. De igual forma, las personas que convivan con una persona contagiada por COVID - 19 tendrán que mantenerse en casa durante los 14 días.

La medida en Suba, Engativá y Barrios Unidos comienza a regir desde las cero horas de este viernes 31 de julio.