Comunidad de Puente Aranda advierte aumento de hurtos a viviendas

Por los techos, trepándose por postes, con escaleras humanas y hasta con llaves maestras. Son varias las modalidades de las que se vale una banda de apartamenteros que tiene alarmados a los habitantes de la localidad de Puente Aranda, ubicada en el occidente de la ciudad. En el sector, una banda de aproximadamente cinco personas ha hurtado elementos de varias viviendas, pero el robo más reciente lo sufrió una familia que se encontraba en un viaje de vacaciones.

Lo más preocupante, al menos de este más reciente caso, es que los delincuentes ingresan hasta por las fachadas de las casas para saquear sus electrodomésticos, joyas y elementos de valor. "Los delincuentes ingresaron por el frente de la casa, subieron al techo y bajaron, tal vez, por una claraboya, para saquear el domicilio. Estamos muy afectados con los robos contuinuos y esperamos una pronta solución porque ya hemos puesto muchas quejas", manifestó un vecino de la vivienda afectada.

Esta situación evidencia un preocupante aumento en el hurto a residencias, y a ciudadanos al interior de sus viviendas. De acuerdo con cifras de la Policía, en el primer semestre del año se reportaron 4.796 hurtos a viviendas; es decir, unos 26 al día. La cifra es un 61,6 % mayor que la que se registró en el mismo periodo de 2017, cuando se reportaron 2.941 robos a casas.

Como lo denuncian los afectados, en Puente Aranda efectivamente también han aumentado los casos de hurtos. Mientras en los primeros seis meses de 2017 hurtaron 88 casas en la localidad, en el mismo periodo de este año se han registrado 191 casos. Un aumento del 46 %.

Para Mauricio Avellaneda, edil de la localidad, se han vuelto frecuentes las quejas por hurto, no solo en residencias. Sin embargo, el edil destacó el trabajo de las autoridades y señaló que falta aumentar el pie de fuerza en la ciudad. “Tenemos varias situaciones de robo, y no solo a viviendas, en Puente Aranda. La Policía, aunque actúa rápidamente, no da abasto para todas las acciones delincuenciales en la localidad. Los delincuentes roban casas y salones comunales con mucha frecuencia”, dijo Avellaneda en diálogo con Noticias Caracol.

Aunque se podría pensar que los fines de semana son los días que más aprovechan los apartamenteros, lo cierto es que entre semana es cuando más hurtos a viviendas se presentan. Los datos de la Policía indican que el miércoles, con 787 hurtos entre enero y junio, es el día que en que más casos se presentan. Le siguen el martes, con 737, y el jueves, con 731, como los días predilectos por los delincuentes.

Como la mayoría de hurtos a viviendas se presentan en épocas de vacaciones (para 2017 hubo 865 en enero, 695 en febrero, 344 en junio y 326 en julio), las aseguradoras pidieron a los capitalinos no anunciar en redes sociales si van a salir de la ciudad, o tener cuidado con las publicaciones que realizan mientras está lejos de su casa.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook