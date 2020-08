Comunidad Embera convoca a reunión para discutir ayudas a sus familias asentadas en el parque Tercer Milenio de Bogotá

Convocan a la Personería, secretarios distritales, una concejal de Bogotá, un líder indígena, un senador y un representante a la Cámara.

Ante la prolongada problemática que viven miembros de las comunidades indígenas Embera Katio y Chamí en Bogotá, sus representantes enviaron este martes una carta a funcionarios públicos e instituciones distritales, para invitarlos a una reunión este viernes a las 10:00 de la mañana, con el fin de exponer su situación y, de esa forma, acordar atenciones y ayudas, en medio de la crisis por el COVID-19.

El oficio fue dirigido al secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez; al subsecretario de Gobierno, Camilo Acero; a Vladimir Rodríguez, Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas; a Horacio Guerrero, subdirector de Asuntos Étnicos; a Feliciano Valencia, senador de la República; a David Acero, Representante a la Cámara; a Ati Quigua, concejal de Bogotá, y a Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Según los remitentes, es urgente hacer algo por estas familias, ya que prácticamente se encuentran en condición de “habitabilidad de calle”, pues actualmente se encuentran viviendo en el parque Tercer Milenio. Por esta razón, lo que buscan es que la administración les presente propuestas concretas para mejorar sus condiciones en salud, educación y vivienda.

Así mismo, aseguraron que la idea no era realizar una reunión virtual, pues la comunidad no tiene acceso a internet ni a recursos tecnológicos, por lo tanto, solicitaron que fuese presencial. “Es importante señalar que la no realización de las pruebas de COVID -19 a nuestra comunidad no los exime de atender la situación de emergencia en la que nos encontramos, debido a que estas atentan contra nuestros principios médicos”, dice la carta.

El llamado se da luego de la polémica que suscitó un video en el que dos niños indígenas lavaban sus tapabocas en las calles de la capital, el cual generó críticas en contra de la administración distrital por la supuesta falta de atención. Ante esto el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, respondió que sí se han ofrecido ayudas, entre ellas albergues y servicios de salud, pero que estas se han negado a aceptarlas. Los representantes dijeron que esperan que los funcionarios acepten y acudan al encuentro.