Con 30 drones, Distrito busca atender accidentes de tráfico en Bogotá

Según la Secretaría de Movilidad, con los drones el tiempo de respuesta para accidentes leves será de siete minutos en la capital y espera que esto también ayude a gestionar el tráfico.

A diario, en Bogotá, hay alrededor de 500 choques simples, que ocurren, principalmente, por exceso de velocidad y por no acatar las normas de tránsito. Para atender todos estos choques, la Secretaría de Movilidad ha implementado el uso de 30 drones, que ayudarán a atender los accidentes y a descongestionar la ciudad.

Usualmente, para atender los choques, las autoridades se demoran entre 40 minutos y una hora y media, pero con la implementación de los drones, el Distrito espera que el tiempo de respuesta disminuya, logrando la atención en siete minutos. La idea es que los drones tomen fotos de los choques, para que de esta forma la Policía de Tránsito haga la elaboración de los croquis de manera rápida.

Después de tener el registro fotográfico, las autoridades pedirán a los conductores retirar los vehículos para no congestionar el tráfico, en caso de que no estos no lleguen a una conciliación en la vía, se podrán dirigir a un al Centro de Atención Inmediata en Tránsito (CAIT).

“Estamos trabajando para llevar esta estrategia de gerencia en vía a toda la ciudad, para que no haya más trancón y podamos tener una mejor experiencia en viaje y rápidamente solucionemos estos choques simples que son cerca del 75 % del tiempo perdido en las vías”, dijo el subsecretario de Gestión de la Movilidad de la secretaria, Leonardo Vásquez.

Los drones sobrevolarán, principalmente zonas claves de las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, pero más adelante, estarán en otros corredores que tienen mayor congestión vial. Si un dron llega para atender uno de los choques, no hace falta la presencia de un policía, pues los técnicos que operan el dron pueden decidir si los vehículos pueden moverse o no después de tomar las fotos.

El uso de los drones hace parte de las estrategias del Distrito para utilizar tecnología para atender las novedades viales en la ciudad. En lo corrido del año, las autoridades de tránsito han realizado 3.690 operativos de control para evitar la congestión vehicular en Bogotá.