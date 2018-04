Con un mural, artistas rinden homenaje a bailarina atropellada por bus de Transmilenio

Pasados cuatro meses de la muerte de Luna Ariadna Valiente López, una bailarina de 19 años quien adelantaba sus estudios en la Universidad Distrital y en la Facultad de Artes ASAB, los artistas de Mete Mono, Sancho Mdn y Suru Sabrosuru decidieron plasmar en un mural de 100 metros cuadrados, los gustos y un retrato de esta joven, que fue arrollada por un articulado de Transmilenio el pasado 17 de octubre de 2017, mientras iba en su bicicleta. El accidente ocurrió a la altura de la calle 48 con carrera Séptima.

El trabajo pictórico inició el pasado 29 de enero y fue terminado el 4 de febrero. La obra está ubicada en un sector de Fusagasugá, al sur de Bogotá, llamado el Puente del Águila. A este homenaje se le suma un vídeo que recoge el proceso de creación, pero a su vez un testimonio de ella de 2014 y otro de 2015.

Foto: Cortesía.

“Los artistas son muy amigos míos, a Luna le tenían un gran aprecio, siempre han sido muy buenos pintando pero no bailando y eso lo intentaron aprender de ella. Mientras estábamos, en la funeraria, a ellos les surgió la idea de pintar el mural. Y cuando le hablé a su madre para saber qué opinaba, me dijo: ‘Todo lo que ustedes quieran hacer en honor a mi hija yo lo recibo con mucho amor’. Así comenzó este trabajo”, indicó su entrañable amiga, Ángela Torres, quien lideró todo el proceso.

La obra consta de dos aves, que según Torres son signo de libertad. Tiene lunas al rededor; un búho, inspirado en la película animada de Alicia en el País de las Maravillas, rodeado de estrellas y con una luz fucsia; además, tiene unas amatistas, las piedras favoritas de Luna; y dos peces bailarina, una azul y otra anaranjada.

Foto: Cortesía.

También se ve plasmada la creencia de Luna en la transformación, en la reencarnación y en otras vidas, al ser representada como una astronauta con diversos animales, como signo de que está en un mundo mejor. Y por último, se encuentran unos círculos de colores, que según Torres representan el festival del color de la India, al que siempre soñó con ir.

“Esas cosas tan hermosas que hicieron los artistas en Fusagasugá y el vídeo, me parecen algo muy especial. Son sentimientos encontrados y no es fácil verla y sentir que ya no está, a pesar de ello, es algo que mi familia y yo, vamos a valorar toda la vida", destacó Alejandra López, madre de la bailarina Valiente.

Foto: Cortesía.

A pesar de que ya han pasado casi cinco meses desde que falleció esta talentosa mujer, su familia indica que no se ha hecho justicia al respecto; pero señalan que la investigación está en curso y esperan una pronta respuesta de las autoridades. Por parte de la empresa Transmilenio señalan que no han recibido ningún pronunciamiento y aunque López asegura que nada le devolverá a su hija, confía en que se aclare cómo ocurrieron los hechos.

Aunque Valiente contaba con tan solo 19 años de edad, logró acercarse al corazón de muchas personas, tanto así que, al homenaje que le hicieron en ese mural se suma, el que le hizo la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde un grupo de jóvenes artistas pintaron un mandala a gran escala en el patio del claustro.

via GIPHY

Gif: Cortesía.

Su amiga desde la infancia, Ángela Torres, la recuerda como una mujer muy alegre a la que muy difícilmente se le veía llorando, “era muy cariñosa y siempre irradiaba mucha luz bonita”, y agrega que mantenía muy ocupada, pues a pesar de su corta edad, ya dictaba clases de ballet a niños en Fusagasugá. A parte de sus responsabilidades como estudiante, también cantaba, tocaba el piano, la flauta traversa y tejía.

Su vena artística fue inculcada por sus padres, quienes desde hace 14 años fundaron la academia de arte Escuela Escenario Dance Fusagasugá, donde Luna ejerció como profesora. Algunas de sus alumnas lograron participar en un campeonato internacional en Orlando, Florida, donde obtuvieron tres premios, viaje al cual también iría ella.

Así pues, a pesar de que la joven artista murió a temprana edad dejó un legado artístico que parece seguir vivo entre quienes la conocieron, como indica la frase del artista Salvador Dalí, que cierra el video en su honor, “si muero, no moriré del todo”.



***

