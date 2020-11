Concejal Baena pide investigar qué pasó con la iluminación del Parque El Porvenir

El cabildante asegura que los índices de homicidios y hurtos se han disparado en el sector porque “las luminarias nunca fueron instaladas en enero, tal y como se tenía previsto inicialmente”.

Tardaron siete años para que se concretara el proyecto que dio como resultado, en diciembre de 2015, el inicio de la construcción del Parque El Porvenir, en la localidad de Bosa. En febrero de 2019, las demoras continuaban, ya que para la fecha la Personería de Bogotá había iniciado una investigación disciplinaria contra funcionarios del Instituto Distrital para la Recreación y Deporte (IDRD) y la Universidad Nacional, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la primera etapa de este lugar, lo cual explicaría el retraso de la obra.

Ya entregado, el parque sigue siendo objeto de denuncias, pues el concejal Juan Javier Baena ha pedido a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría Distrital que se investigue la razón por la cual no se han instalado las luminarias que deberían estar al servicio de la ciudadanía en enero. Según el cabildante, esto ha generado que se incrementen los índices de hurto y de violencia en el sector.

“Hechos como el despiadado asesinato con arma blanca de la enfermera Yenny Cerquera, el pasado 17 de mayo, y un incontable número de delitos cometidos en el sector, han disparado las cifras de delincuencia, sin solución alguna”, comunicó.

La responsabilidad por el incumpliento en la instalación de estas luminarias estaría a cargo de funcionarios del IDRD y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

“La administración distrital ‘Bogotá mejor para todos’ inauguró en el mes de diciembre del 2019 el parque porvenir en la localidad de Bosa como solución a las denuncias de inseguridad que arremetieron durante muchos años a la comunidad aledaña. No obstante, esto no fue suficiente, pues la actual administración tenía la obligación de instalar las luminarias del parque y no lo hizo debido a inconsistencias en los protocolos de instalación”, agregó.

Así pues, esas inconsistencias en los protocolos serían la razón por la cual aún este espacio no cuenta con una adecuada iluminación, pues el cabildante solicitó al IDRD una explicación sobre el hecho, la respuesta de esta lo llevó a determinar el motivo anteriormente expuesto, por lo que concluye que “existe una falta grave de negligencia por parte de la entidad”.

Ante la creciente ola de inseguridad que se ha presentado en la ciudad, las cifras para el sector El Porvenir no parecieran ayudar de mucho, ya que allí los homicidios aumentaron en un 17 %, acompañado de 355 casos de hurto (varios de estos a ciclistas).

El Espectador conoció la respuesta que le dio al concejal el IDRD por el derecho de petición que este presentó. En esta se detalla el nivel de avance en la instalación de las luminarias.

“El parque Metropolitano El Porvenir identificado con código IDRD N° 07-391, cuenta con 17 predios, de los cuales solo se han intervenido 11; la intervención de los demás predios está sujeta a la actualización de los diseños con la última normativa vigente y a consecución y asignación de recursos por parte de la administración. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, ha instalado ciento veintitrés (123) luminarias al interior del parque Metropolitano El Porvenir, en los diferentes escenarios y senderos construidos; de las cuales se encuentran en funcionamiento treinta y cinco (35) luminarias. Teniendo en cuenta lo anterior, el IDRD con el fin de poner en funcionamiento el alumbrado instalado faltante, viene adelantando las gestiones necesarias con las empresas de servicios públicos ENEL - CODENSA y la UAESP, para la energización de la subestación construida e instalada por el IDRD, que suministra energía a estas luminarias y así cumplir con la iluminación total del parque”.