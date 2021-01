Concejales, incluso de oposición, se apartan de la revocatoria de Claudia López

Señora alcaldesa le recuerdo que el @CeDemocratico no apoya la revocatoria.



Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con su gestión, hacemos control político en beneficio de la ciudad, a eso no hay que tenerle miedo.



Le recuerdo nuestra posición.