Aunque la mayoría está a favor de las medidas que comenzarán a regir desde este lunes 13 de julio, algunos llaman la atención sobre la renta básica, la reactivación económica y las medidas preventivas que se deben tomar en la ciudad. El Distrito presentó un informe ante el cabildo.

A partir de este lunes 13 de julio, en Bogotá entrarán a regir nuevas medidas de confinamiento ante el aumento significativo de casos de Covid-19 (47.524 contagios) y la alta ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que en la última semana ha estado por encima del 80%.

El secretario de salud, Alejandro Gómez, aseguró en medio del foro sobre el coronavirus que se realizó en el Concejo, que el 70,4% de los casos se concentran en diez las localidades (Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Usaquén y Usme), por lo que se ha aumentado el muestreo aleatorio en estas zonas así como en población con alta movilidad.

Además, reiteró que durante la cuarentena por localidades se hará 550.000 transferencias económicas, se entregarán 150.000 mercados y se harán 120 mil pruebas, así como llegarán 850 uniformados adicionales a la capital, mientras que se espera que en agosto Bogotá cuente con 2.000 UCI para Covid-19, con el fin de evitar un colapso en el sistema de salud.

Al respecto se han escuchado diferentes posturas dentro del cabildo, pues si bien la mayoría aplaude las medidas que está implementando la alcaldía, hay quienes cuestionan la forma como la alcaldesa Claudia López ha enfrentado la pandemia hasta las implicaciones que los cierres pueden traer para la economía.

Para el concejal Álvaro Acevedo (partido Liberal) las medidas son acertadas en la medida que logren disminuir los contagios y evitar su propagación, pero además vayan acompañadas de medidas alternativas para apoyar a comunidades vulnerables. “El que no tiene plata va a salir sin importar si hay riesgo de que se contagie o no, por eso es necesaria la renta básica, porque el que la recibe va a tener el dinero para hacer mercado pero también los recursos para pagar los servicios”.

Pero a la par critica que la renta fijada por el Distrito sea de $240.000. “No funciona porque los gastos van más allá, por eso se debe manejar el salario mínimo mensual, para que alcance para todo lo que se necesite: el mercado, los servicios o el arriendo”, aseguró Acevedo.

Una opinión similar tiene Susana Muhamad (Colombia Humana-UP), quien si bien considera que la declaratoria de la cuarentena por sectores es importante, cree que el monto de las ayudas es reducido, por lo que dice que se requiere de una inversión más grande de recursos extraordinarios. “Va a ser muy difícil mantener un balance entre la cuarentena y la economía en la situación en la que ya estamos. Debe haber un seguimiento a la salud pública más claro y más preventivo porque no vamos a tener el número suficiente de UCI porque como lo dijo la Sociedad Médica ya no hay suficientes médicos especialistas. Si seguimos en la lógica de atender la enfermedad y no prevenir, nos va a sobrepasar el virus”.

Mientras que Manuel Sarmiento (Polo Democrático), para quien la cuarentena por localidades le da más tiempo al sistema de salud para aumentar su capacidad, es importante que el Gobierno Nacional haga mayores esfuerzos en Bogotá. “La Nación es la que puede acudir a sistemas de financiación para poder otorgarle una renta básica a las personas que deben mantener el confinamiento y que como la mayoría vive del rebusque y la informalidad”.

Por su parte, Rubén Dario Torrado (La U) considera que el aumento acelerado de los casos exige un cierre, pero a la par se necesitan medidas complementarias para fortalecer al sector económico. “Esto ha impactado enormemente a los comerciantes. Buscaría que la Secretaría de Desarrollo Económico incentivara a esos afectados con alguna forma de crédito o que el Distrito asuma parte del arrendamiento de quienes no han podido abrir”.

De la misma forma, Samir Abisambra (partido Liberal) cree que es urgente tomar acciones inmediatas que eviten la quiebra de las micro, medianas y pequeñas empresas, que representan más del 80% de la economía local. “La cuarentena que nos siguen imponiendo limita la reactivación y seguirá llegando la crisis mucho más profunda, esperemos que la medida por localidades permita que no haya una caída tan grande y que podamos salir todos adelante”.

Desde la bancada de Gobierno, Martín Rivera (Alianza Verde) considera que se ha demostrado que la cuarentena por zonas es la más exitosos y las acciones de la alcaldía han estado encaminadas a mantener un equilibrio con la reapertura económica. “Por fortuna la Administración, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ya está trabajando con algunos gremios para ir adelantando los protocolos de reapertura pero hace falta mayor presencia y él heterogeneidad”.

En este mismo sentido, Marisol Gómez (Bogotá para la gente) es acertada la decisión si se tiene en cuenta que la alcaldesa López se ha guiado desde el principio en los estudios epidemiológicos y que hay que tomar acciones ante al aumento de los casos y al incremento significativo en la tasa de contagio de la ciudad. “La mandataria no se puede quedar con las manos cruzadas esto es muy grave y está reaccionando. Si no lo hiciera si la estaríamos crucificando”.

Además de esto, Gómez considera que ha sido acertado el cierre por localidades dado que hay que mantener un equilibrio con la economía. “No se puede retroceder en la apertura que se ha hecho. Entiendo la frustración de todos los ciudadanos, pero no es solo evitar una caída en la economía sino también que no lleguemos al punto donde no haya donde atender a un enfermo y se tenga que elegir, como ocurrió en Europa, a quien dejar morir”.

Con una postura mucho más crítica, Humberto Amín (Centro Democrático) asevera que la alcaldesa no ha sabido direccionar la crisis, se contradice y no ha hecho nada para reactivar los sectores que lo necesitan. “Vive engañándonos con cortinas de humo tratando de responsabilizar al Gobierno como el responsable de todo y realmente se le olvida que Bogotá es el ente territorial con más recursos, con los que se pueden gestionar más ventialores, camas para las UCI y ayudas monetarias, eso no se logra si los gobernantes no ponen de su parte y si no se ayuda a los bogotanos a tomar conciencia de manera pedagógica, que es la forma de salir de esta pandemia, cuidándonos todos”.

Finalmente, Carlos Carrillo (Polo Democrático) cree que no está claro por qué se cierran algunas localidades y otras no. “Pareciera que la alcaldesa está buscando al ahogado río arriba. Es un poco arbitraria la decisión porque esa división político administrativa no corresponde precisamente con la realidad de la pandemia, lo que debería hacerse es identificar los focos de contagio y un seguimiento epidemiológico muy estricto”.

Mientras que con respecto a la renta básica considera importante que se aclare cuánto está entregando la Nación y cuánto el Distrito, “sobre todo por la clara utilización política. La única forma de garantizar que no haya perdida de empelo son las ayudas. Es un grave error intentar que la crisis le salga barata. La única forma de mantener la economía andando es a través de subsidios”.

Las nuevas medidas comenzarán a regir este lunes 13 de julio e irán hasta el próximo 23 de agosto en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme,Mártires y Tunjuelito, mientras que la cuarentena estricta en Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, será de 27 julio al 9 agosto, por último, Suba, Engativá y Barrios Unidos, entrarán en cuarentena entre el 10 al 23 de agosto.

Restará esperar como avanza el coronavirus en la ciudad, así cómo el Distrito fortalecerá las UCI, pues el pico de la pandemia se tiene previsto para mediados de agosto y comienzan a surgir nuevas necesidades como la del personal de la salud capacitado para atender este tipo de urgencias.