Concejo de Bogotá aprueba vigencias futuras por $1 billón para nuevo CAD

Este sábado, con 11 votos a favor y tres en contra, la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó a la administración recursos por el orden de $1 billón para la construcción del nuevo Centro Administrativo Distrital (CAD), con el que se busca concentrar la mayor parte de entidades en la ciudad.

Tal como está ideado, el objetivo es que se asuman compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el periodo 2022 - 2044. Por ello, algunos cabildantes advirtieron que inversiones de este tipo requieren ser evaluadas al detalle.

De acuerdo con algunos concejales de oposición, el proyecto no estaría cumpliendo con la totalidad de las normas legales y de presupuesto para solicitar las vigencias, pues supuestamente no tendría en cuenta la valoración de riesgos y pasivos contingentes. A ello se sumaría que no tendría los estudios previos para su construcción.

“El Distrito dejaría endeudada a la ciudad por más de 20 años y, además, tercerizaría la ejecución y administración de la obra bajo la modalidad de Alianza Público privada (APP)”, reclamaron los cabildantes, en declaraciones recogidas por la oficina asesora de comunicaciones del Concejo.

En contraste, otros concejales expresaron su respaldo e indicaron que responde a una necesidad de la ciudad, que apunta a la austeridad en el gasto público y el mejoramiento de la prestación de servicios públicos que oferta el Distrito.

Según el Distrito, se busca con el nuevo CAD que haya concentración y armonización de entidades, sumado a que las oficinas dejen de pagar altas sumas de dinero por concepto de arriendos.

“Esta iniciativa no sólo permitirá transformar un gasto recurrente en pago de arriendos en inversión para la ciudad, sino que beneficiará a más de 6.700 funcionarios y a la ciudadanía, quienes podrán encontrar en un sitio la mayoría de los servicios que oferta el Distrito”, señaló el Concejo con base en información de la Secretaría General de la capital.

* * *

