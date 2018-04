Concejo de Bogotá pide sancionar a quienes arrojen colillas de cigarrillo y chicles al suelo

Por estos días el país afronta la primera temporada de lluvias del año. Según las autoridades meteorológicas, el invierno no cesará hasta la segunda semana de junio, por lo que entidades como el Acueducto de Bogotá y el Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger) han juntado esfuerzos para evitar que la red de tubería de la ciudad colapse y se presenten inundaciones. Si hay elementos que parecerían inofensivos, pero que aparecen en todas las jornadas de limpieza que realiza el Distrito, son las colillas de cigarrillos y las gomas de mascar.

Pero la preocupación no es solo por los filtros de cigarrillo y chicles que caen al alcantarillado. Según un informe de 2016 del International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology, cada año se arrojan en Bogotá casi 95 millones de colillas, con un peso de 16 toneladas, solamente en vías y andenes de zonas de bares de la ciudad. Esto representaría un porcentaje, de entre el 13 y 19 %, de las colillas que se arrojan en la ciudad. Respecto a los chicles, un estudio de Aguas de Bogotá de 2013 evidenció que solo en la Plaza de Bolívar había 50.000 gomas de mascar adheridas al piso.

Por todo esto, el Concejo de Bogotá debatió y aprobó este jueves un proyecto de acuerdo que busca imponer sanciones y adecuar la ciudad para que las colillas de cigarrillos y las gomas de mascar se dispongan de manera correcta, y no sigan quedando en las vías, plazas y andenes, y eventualmente, llegando a las corrientes hídricas o la red de alcantarillado de la ciudad.

El acuerdo aprobado por la plenaria del Cabildo Distrital establece que los fabricantes tendrán que promover campañas de advertencia a los consumidores de cigarrillo sobre los efectos ambientales que producen las colillas en el suelo, el agua, el patrimonio urbano y la salud pública de la ciudadanía. La idea es que, como ocurre actualmente con las advertencias sobre las causas de fumar en las cajetillas de cigarrillo, los empaques traigan avisos sobre la importancia de depositar de manera apropiada estos residuos.

Pero no solo se tratará de consejos impresos. La iniciativa también busca que se realicen campañas publicitarias y pedagógicas sobre lo que implica arrojar un solo filtro de cigarrillo o goma de mascar al suelo. Respecto a las adecuaciones en la ciudad, el proyecto pretende que se instalen canecas de basura especiales para arrojar las colillas de cigarrillo, especialmente en zonas de gran afluencia.

“El acuerdo es de la mayor importancia para el medio ambiente de la ciudad. Los estudios indican que una sola colilla puede contaminar ocho litros de agua ya que contiene más de cuatro mil sustancias tóxicas, como el acetato de celulosa, un derivado del petróleo que se encuentra presente en el filtro y que tarda 10 años en descomponerse. En la exposición de motivos que sustentó esta iniciativa, se recordó que la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay más de mil millones de fumadores, que generan 5,6 trillones de colillas, muchas de las cuales terminan en las fuentes hídricas”, aseguró la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), de quien fue la iniciativa del proyecto.

Y aunque el filtro de los cigarrillos está fabricado con acetato de celulosa, un elemento que se deshace de manera rápida, también está compuesto con derivados del petróleo, lo cual implica que puede pasar décadas hasta su descomposición.

El proyecto no es novedoso en el mundo, y de hecho se ha convertido en tendencia en los últimos años. En 2015, París, Francia, tomó medidas para reducir la contaminación visual y ambiental y fijó multas de 68 euros para quien sea sorprendido arrojando colillas de cigarrillo a la calle. Hasta que se emitió la norma, en Paris se recogían anualmente 350 toneladas de filtros. Otros ejemplos de esta normatividad son Calgary, Canadá, donde hay sanciones de hasta 1.000 dólares por arrojar colillas de cigarrillo en las calles, o Italia, donde las multas puede ascender a los 500 euros, para los fumadores que arrojen el residuo del cigarrillo a la calle.

“Por cada colilla arrastrada hasta ríos o mares, se contaminan ocho litros de agua. Los filtros y los cigarros, al entrar en contacto con el agua con sustancias tóxicas como nicotina y alquitrán, así como metales pesados como plomo, arsénico y cianuro. Las colillas son el principal residuo recogido en el medio ambiente mundial, con millones de kilos diseminados por todo el planeta. Estos desechos de los cigarros tardan décadas en desaparecer y contaminan fuentes hídricas, dañan la biodiversidad o provocan incendios forestales”, aseguró a su turno el cabildante Edward Arias (Alianza Verde).

Respecto a los chicles, estos son un 80 % plástico, y el resto es una aleación resinas naturales, sintéticas, azúcar, aromatizantes y colorantes artificiales. Por tanto, su proceso de descomposición tarda unos cinco años.

