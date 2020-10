Aunque la Nación dice que los procesos de selección están suspendidos hasta que termine la emergencia sanitaria, el cabido afirma que para este caso no aplica. Las contradicciones de las propias entidades nacionales llevaron a que un juez avalara la decisión de la corporación.

La política está por encima de la necesidad de reforzar el mensaje de cuidado en tiempos de pandemia. Esta parece la conclusión al conocer los detalles detrás de la decisión de la mesa directiva del Concejo de realizar este domingo el examen de conocimiento para 641 ciudadanos que aspiran a ser el personero (463 candidatos) o el contralor de Bogotá (178).

A pesar de que hay un decreto nacional que ordena suspender los procesos de selección hasta que se supere la emergencia sanitaria, el cabildo aprovechó las contradicciones del propio gobierno, interpretó la norma a su favor y argumentó que hay protocolos de bioseguridad para ratificar la cita este fin de semana.

El centro de esta discusión es el artículo 14 del Decreto 491, del 28 de marzo de 2020 (prorrogado en agosto pasado), que dispuso “hasta tanto permanezca vigente la emergencia, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre personas y propiciar el distanciamiento social, se aplazarán los procesos de selección que se estén adelantando para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas”. El artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, al considerarla una orden proporcional a la emergencia.

Este fue el principal argumento de la tutela de un aspirante con comorbilidades, quien pidió aplazar el examen, para no vulnerar su derecho a la vida, la salud, igualdad, libertad de escoger profesión u oficio. Además, que fuera de que la emergencia sigue vigente hasta el 30 de noviembre, se estaban convocando a más de 600 personas, sobrepasando 10 veces el máximo permitido en los protocolos de bioseguridad. Su petición la respaldó en un concepto del Ministerio del Interior, que dijo que las pruebas se debían reanudar una vez se superara la emergencia.

A pesar de que el espíritu del artículo que suspende los procesos de selección es evitar posibles focos de contagio y no poner en riesgo a la gente convocándolas a pruebas masivas, eso fue insuficiente para el Concejo. A la hora de contestar la tutela, no solo aprovechó los vacíos del artículo (que dejaron una puerta abierta para seguir con el proceso), sino que resaltó las contradicciones del propio gobierno, al tener en marcha procesos similares o entidades que dicen que para este tipo de pruebas no se requiere protocolo de bioseguridad.

En detalle, el cabildo le restó peso al decreto al decir que el artículo que suspendía los procesos de selección no aplicaba para su caso, ya que ese este se refería para cargos de carrera administrativa, régimen general, del especial constitucional o régimen específico y para este caso el cargo de personero no era carrera. Además, que el propio Departamento Administrativo de la Función pública había dicho el 30 de junio de 2020 que referido articulo 14 no era aplicable para proveer empleos de periodo como el de personero.

De igual forma se refirió a un oficio de la Dirección de Promoción del Ministerio de Salud, al que se le preguntó que si se requería protocolos para las pruebas de conocimiento y competencias laborales y sostuvo que “no se requiere generar protocolo para las pruebas. Se debe adoptar la resolución 666 de 2020 para estas actividades. En ese orden de ideas, si la entidad reconstruyó protocolos con base en la resolución y los validó ante ARL, no requiere de un proceso específico, sino el cumplimiento estricto de las medidas adoptadas”.

Para completar su defensa, explicó que, incluso el propio gobierno, que expidió el decreto, adelanta a través de la ESAP un concurso para elegir comisionado para la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuya prueba está citada para el próximo el 11 de octubre. Por estas razones, indicó, la reanudación del proceso “obedece en lo previsto en el decreto 1168 del 2020, que indicó que a partir de primero de septiembre comenzó la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable”. Además, que la Universidad Nacional aplicará ese día protocolos de bioseguridad.

Bajo estos argumentos, la corporación le ganó la lucha al ciudadano que presentó la tutela y que, más allá de su interés particular, planteó los riesgos de una actividad como la de este domingo. Así las cosas, de nada sirvió el llamado del gobierno nacional, ni la tutela de un ciudadano que, en el fondo, lo único que pedía era coherencia con los mensajes que en la transición de la Pandemia se quieren posiciona.

El cronograma

El cronograma dispone que este 4 de octubre, se realizarán las pruebas de conocimiento y competencias laborales que no alcanzaron a presentar los candidatos a principio de año. Frente al cargo de contralor, los resultados se publicarán el próximo 13 de octubre y se darán ocho días para presentar reclamaciones. El 21 se conocerán los resultados de las pruebas clasificatorias (formación, experiencia, actividad docente y producción ámbito fiscal) y el 30 de octubre, la terna que pasará a entrevista el 6 de noviembre en el Concejo, cuya plenaria hará la elección el 9 de noviembre.

Por otro lado, para las elecciones del personero, los resultados de las pruebas se conocerán el 13 de octubre, mientras que la clasificación definitiva, el 26 de octubre. Entre el 3 y el 5 de noviembre se harán las entrevistas y el 17 de noviembre se conocerá la lista de elegibles, de la cual la plenaria del Concejo seleccionará a la nueva cabeza de la Personería el 18 de noviembre. Rosalba Jazmín Cabrales y María Anayme Barón son las personas que han estado encargadas en los puestos en los últimos siete meses.