Con esto se mantiene dentro de los propósitos del acuerdo la prohibición para comprar nuevos lotes de vehículos de transporte masivo que sean de combustibles fósiles, a partir de 2022.

Con 42 votos en contra, la plenaria del Concejo de Bogotá negó la objeción que presentó la Alcaldía de Bogotá al acuerdo aprobado que declara la emergencia climática y que establece 10 mandatos, que comprometen a la administración a aumentar los esfuerzos para proteger el agua, disminuir las altas concentraciones de dióxido de carbono y promover energías renovables.

La objeción se centraba en una de las 50 estrategias que se incluyen en el proyecto: la prohibición para comprar nuevos lotes de vehículos de transporte masivo que sean de combustibles fósiles, a partir del 2022, que hace parte del cuarto mandato, en el que se habla de la transición energética y la reducción del 50 % de las emisiones de gases efecto invernadero para 2030.

El Distrito devolvió el proyecto al Concejo al considerar que tal meta no era viable, dado que “constituye un propósito deseable”, pero no se establecía una transición ni fuentes de financiamiento adicional que no solo contemplara la sostenibilidad financiera del transporte público, sino además una infraestructura de recarga de buses, incentivos tributarios, reglamentación y estándares para la implementación de patios, además de capital humano capacitado.

Ante esto, el cabildo llegó a un acuerdo en el que se comprometen a trabajar de la mano de la Alcaldía para encontrar nuevas fuentes de financiación, así como a diseñar un proyecto complementario que garantice su cumplimiento, en medio de las necesidades que también demanda la pandemia.

Al respecto, Susana Muhamad, autora del proyecto celebró la decisión del cabildo. “Me alegra que se vaya a sancionar el acuerdo con el numeral 4.1.3 y que el Concejo y la administración nos comprometamos a trabajar en esa comisión accidental y en ese proyecto de acuerdo complementario para hacer cumplir esa meta. Me mantengo en la posición que no creo que se hace solo con nuevas fuentes, porque es completamente insostenible. Esto se hace con la misma plata en modelos diferentes y yo asumo este resultado como una gran responsabilidad política para sacar adelante las soluciones para que esto sea posible”.

En este sentido el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en medio de la sesión, aseguró que “tenemos que ser audaces. Este es un cambio que debemos hacer ahora y que se haga de manera viable y las objeciones de esta administración era eso (...) Confiamos plenamente en el cabildo y en ese acuerdo para que ese acuerdo y ese componente de transición a la movilidad limpia y técnicamente y financieramente realista”.

Asimismo, pidió al cabildo construir los elementos concretos para llevar el proyecto complementario en enero para así lograr cumplir el acuerdo, si no en los próximos dos o tres años. “Dejar entre Concejo y administración un proyecto de acuerdo que desarrolle y especifique en qué términos, con qué fuentes, tiempos y criterios podemos entre todos la audacia para sacar adelante en medio de una pandemia y que a puesto unas exigencias fiscales sin antecedentes”.

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), criticó la demora con la que el Distrito hizo la objeción, teniendo en cuenta que fue uno de los puntos que tuvo amplio debate cuando se estudió el proyecto. “Vergonzoso, lo que pasó hoy en el Concejo de Bogotá por cuenta de la falta de atención del secretario de gobierno y el gabinete de Bogotá en los debates”.

Mientras que Ana Teresa Bernal (Colombia Humana) consideró que no se perdió el tiempo. “También es importante que el Concejo haya rechazado las objeciones, porque defendió su proyecto aunque tenga la voluntad de evaluar cómo es posible ejecutarlo de la manera, cómo le conviene mejor a la ciudad, cuál es la gradualidad que se necesita”.