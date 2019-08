Conductor de SITP busca a quien grabó el momento en que el campero rojo lo arrolló

El video en el que un campero rojo, conducido por José Mauricio Gil Velásquez, arrolla a Isaías Vargas Díaz, funcionario de un bus del SITP, se volvió viral el pasado 7 de agosto en redes sociales. El hecho se presentó luego de que los dos vehículos protagonizaran un choque sobre la carrera Séptima, en el nororiente de Bogotá.

Tras el hecho, Gil Velásquez fue capturado, pero un día después fue dejado en libertad. Ahora, Vargas Díaz busca a la persona que grabó el suceso con su celular para que testifique, pues el juez que lleva su caso argumenta que el clip pudo haber sido editado o que no está completo.

Los hechos

El choque entre el campero y el bus del SITP ocurrió a la altura de la calle 84. En un primer momento, el conductor del campero intentó fugarse, pero como había un flujo vehicular pesado, Vargas Díaz alcanzó a Gil Velásquez unos metros más adelante. El operario del SITP se hizo frente al todoterreno para evitar que el presunto responsable del choque se fugara y, mientras tanto, se comunicaba por celular para pedir la presencia de la Policía de Tránsito.

Para sorpresa suya, y de todos los que presenciaban el hecho, el sujeto aceleró su vehículo, pasándole al conductor por encima de las piernas. Pese a lo aparatoso del choque, la Secretaría de Salud informó que Vargas presentó trauma de tejidos blandos.

>>> Lea: En libertad quedó conductor del campero que arrolló a funcionario del SITP en Bogotá

Ese mismo día, las autoridades capturaron a Gil Velásquez. Sin embargo, al día siguiente, en los Juzgados de Paloquemao, un juez de control de garantías determinó que la captura fue ilegal.

El principal argumento de la decisión “fue la no concordancia en línea de tiempo. Además, no se recolectó video original mediante cadena de custodia, por parte de supervisor SITP”, según indicó la Fiscalía. No obstante, él sigue vinculado al proceso judicial.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook